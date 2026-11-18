La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha señalado a los funcionarios de la institución tras la operación de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la semana pasada en el tribunal.

Los agentes de la UCO se personaron en la sede del tribunal en compañía de un letrado de la Administración de Justicia para solicitar al tribunal que preside Chicano numerosa información relacionada con la fiscalización de las cuentas del PSOE de Pedro Sánchez. Dicho operativo fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE. Los agentes de la UCO también solicitaron información sobre la fiscalización de los contratos de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, a petición de la Fiscalía Europea que investiga un presunto fraude con fondos de la UE.

En un comunicado remitido este martes a todo el personal del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Chicano señala el trabajo de los funcionarios del propio tribunal tras el operativo de la UCO:

Buenos días, Ante la repercusión pública que han tenido los recientes requerimientos de información y documentación recibidos en el marco de distintas investigaciones judiciales, quiero trasladaros un mensaje de confianza en nuestra institución y en el trabajo que desarrollamos. Conviene recordar que la colaboración del Tribunal de Cuentas con las autoridades judiciales forma parte del funcionamiento ordinario de nuestra institución y se desarrolla con pleno respeto a las competencias y procedimientos de cada órgano. Asimismo, los resultados de nuestra actividad fiscalizadora pueden servir de punto de partida o referencia para actuaciones de otras autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias, contribuyendo así a reforzar el control de la gestión pública. Quiero reiterar mi plena confianza en la profesionalidad, la independencia y el rigor técnico de todas las personas que integráis el Tribunal de Cuentas. Vuestro trabajo cotidiano y el compromiso con el que desempeñáis vuestras responsabilidades constituyen la mejor garantía de la solidez y credibilidad de esta institución. Os animo a continuar desarrollando vuestras funciones con la misma responsabilidad, dedicación y rigor de siempre. Muchas gracias por vuestro compromiso con el servicio público y con la mejora de la gestión pública. Un cordial saludo,

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por LD apuntan que "el mensaje trasladado por Chicano ha sentado muy mal a los funcionarios del Tribunal de Cuentas. Con muy buenas palabras, la presidenta está poniendo en el foco a los trabajadores de la institución, que se limitan a obedecer órdenes de los consejeros y de la propia presidenta. El mensaje de Chicano da a entender que la responsabilidad de la nefasta y laxa fiscalización de las cuentas del PSOE de Sánchez puede recaer en los trabajadores y este hecho ha provocado un gran temor en el seno de la institución y una gran indignación".

"El Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas liderado por la consejera propuesta por el PSOE Dolores Genaro y por la consejera propuesta por el PP Elena Hernáez fue el encargado de dirigir la fiscalización de las cuentas del PSOE. Estas consejeras junto a la presidenta Chicano son las máximas responsables. Cabe destacar que Genaro estuvo presente en su despacho durante la operación de la UCO mientras los agentes hablaron con los funcionarios responsables", añaden.

El foco de la investigación en las consejeras y en Chicano

Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que "los agentes de la UCO y el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigan la presunta financiación ilegal del PSOE tienen en el punto de mira a las consejeras responsables y a la presidenta por la desastrosa y superficial fiscalización de las cuentas del PSOE".

Precisamente, el juez Moreno ha dado un plazo de 10 días para que el Tribunal de Cuentas elabore un informe ampliatorio que explique los descuadres detectados en las donaciones recibidas por Ferraz entre 2017 y 2024. La UCO detectó inconsistencias al cruzar la documentación entregada por el propio PSOE, los datos de las entidades bancarias y la información remitida por el Tribunal de Cuentas.

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