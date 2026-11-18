El Consulado de Caracas nacionalizó con la Ley de Nietos a descendientes de falsos exiliados llegados a Venezuela años antes de la Guerra Civil española que tuvo inicio en 1936. En concreto, españoles que llegaron al país sudamericano en los años 1882 y 1929.

Libertad Digital ha consultado parte de la documentación utilizada por el Consulado de Caracas durante los años 2023 y 2024 y ha podido constatar dos casos que muestran cómo los funcionarios han concedido el pasaporte español a extranjeros que descienden de falsos exiliados que no se marcharon de España durante la Guerra Civil y el régimen de Franco.

En el primero de los casos hay que remontarse hasta el siglo XIX, concretamente a 1882. En la portada de uno de los expedientes administrativos analizados por este periódico se documenta la llegada de 305 personas procedentes de las islas Canarias a bordo del bergantín-goleta español 'Juanito', el 11 de marzo de ese año. Un bergantín-goleta era un tipo de embarcación de vela utilizada, entre otras actividades, para el transporte marítimo de pasajeros y mercancías durante aquella época.

Documentación del consulado de Caracas en relación a las nacionalizaciones de la Ley de Nietos.

Pero no es el único caso de concesión de nacionalidad española sin acreditar el exilio en el Consulado de Caracas. Entre la documentación examinada por este diario figura también un pasaporte español expedido en la capital venezolana el 23 de abril de 1929, siete años antes del estallido de la Guerra Civil. El documento, que incorpora una fotografía de su titular y el sello del Consulado de España en Caracas, tenía una validez inicial de un año, hasta el 23 de abril de 1930, salvo renovación.

La fecha de expedición acredita que su titular ya se encontraba en Venezuela antes del inicio de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. Por tanto, su presencia en el país sudamericano en 1929 no pudo deberse en ninguno de los casos a una huida de la represión franquista.

Ambos casos certifican cómo los funcionarios han aplicado durante los últimos años la polémica instrucción de Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe y hermana del ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos en octubre de 2022 para conceder la nacionalidad española al mayor número de personas. Una instrucción que ha ampliado el acceso a la nacionalidad española a cerca de 200.000 personas, muchas de ellas sin necesidad de acreditar que sus antepasados fueron exiliados durante la Guerra Civil o el franquismo.

Y no solo se han dado casos en Venezuela, también en Argentina. Libertad Digital publicó la pasada semana un vídeo en el que Pilar Cancela, quien fuera responsable del PSOE en el exterior, admitió en Buenos Aires unos días antes de las generales de 2023 que se estaba concediendo el pasaporte español a personas que no descendían de exiliados.

"Peligro fundado, real y serio" para las elecciones

La magnitud de esta situación ha quedado reflejada en la documentación remitida por el Gobierno al Tribunal Supremo, después de que el alto tribunal reclamara la revisión de los expedientes consulares. De los 163.355 nacionalizados incluidos en la relación entregada, únicamente 901 habían acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados, según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares.

De este modo, solo podrán votar 901 personas de las 163.000 que consiguieron el pasaporte español sin acreditar el exilio. El Tribunal Supremo suspendió en el mes de septiembre el derecho a voto de estos extranjeros al considerar que suponían un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones.

Pero no hay que olvidarse de los hijos de estos 163.000 extranjeros nacionalizados. El Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa, la formación de Luis María Pardo, que pedían ampliar la suspensión del derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos e incluir también a sus hijos.

Una decisión que muchos no se terminan de explicar, ya que llega después de que el Alto Tribunal decidiese suspender el voto a los 163.355 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de personas para beneficiar electoralmente al Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo tomó esta medida cautelar después de considerar hace un mes que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y más aún solo cuando 900 de los 163.000 afectados han acreditado el exilio.

De ahí que se sospeche que el Supremo no haya actuado de la misma forma con los hijos de los que tienen suspendido el voto por una cuestión de tiempos. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica", ya que "el Supremo consideraba que no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados" antes de las elecciones generales decisivas que pueden sacar a Sánchez de La Moncloa ocho años después.

Tal es la importancia de este voto de la Ley de Nietos que Santiago Abascal sopesa impugnar las elecciones generales por este voto extranjero nacionalizado con la Ley de Memoria Democrática. Las declaraciones del candidato de Vox llegan después de que el Tribunal Supremo comunicara que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, alrededor de 190.000 personas, puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los progenitores que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados y, por tanto, acogerse a la ley.