El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha desestimado el incidente de nulidad planteado por el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, tras la entrada y registro producida en su domicilio en el marco del caso Koldo.

El pasado 5 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la vivienda del exministro de Transporte y se llevaron tres cajas de cartón llenas y una maleta. Los agentes de la UCO llevaron a cabo esta operación bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y estaba enmarcada dentro de la investigación por los amaños de obra pública de la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.

"No hay ninguna diligencia que se haya realizado que afecte a los derechos fundamentales del investigado José Luis Ábalos Meco y, ninguna que suponga o pueda suponer indefensión, por lo que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido", señala el auto del magistrado al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La defensa de Ábalos argumentó que el registro se hizo sin la presencia de Ábalos, que se encontraba en prisión y ni siquiera se le comunicó que su domicilio iba a ser registrado. "Según el atestado policial, la entrada y registro se practicó en presencia de Andrea de la Torre Maeso, y al designar como letrado defensor D. Marino Turiel Gómez, éste le indicó que solicitara uno del turno de oficio, accediéndose a lo interesado por la fuerza policial", explica ahora Moreno.

"Por último, por auto de fecha 04/11/26 se autorizaba la entrada y registro en el domicilio sito en Avenida de la Constitución nº 102, 1º 1 de Valencia, así como en anexos, trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de agua y/o luz o similares, jardines…, con lo que no procede estimar lo alegado por la parte. A mayor abundamiento, como determina la LOPJ la nulidad de pleno derecho y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución", añade el juez.

De esta manera, Moreno explica que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad referidos a actuaciones. Esta misma ley establece que para que se declare la nulidad de una actuación de estas características es necesario que se den dos requisitos: "uno que se prescinda de las normas esenciales del procedimiento y el segundo que siempre que por esta causa haya podido producirse indefensión, requisitos que deben concurrir conjuntamente".