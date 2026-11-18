El Juzgado de Teruel que estaba investigando la presunta corrupción en torno a Forestalia ha decidido inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que dirige el magistrado Santiago Pedraz.

La investigación sobre Forestalia apunta a una presunta trama de corrupción en la tramitación de proyectos de energías renovables que habría favorecido a la compañía a cambio de contraprestaciones económicas a responsables públicos. La Guardia Civil sostiene que Fernando Samper, fundador de Forestalia, habría articulado un entramado de sociedades instrumentales para realizar pagos encubiertos a Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, a cambio de facilitar declaraciones de impacto ambiental favorables para parques eólicos y fotovoltaicos.

Según ha podido saber Libertad Digital, el Tribunal de Instancia de Teruel ha dictado un auto en el que acuerda inhibirse de la investigación judicial del denominado caso Forestalia en favor de la Audiencia Nacional, donde se tramitan otras diligencias relacionadas con presuntas irregularidades y actuaciones de corrupción. El Juzgado de Teruel reconoce la posible implicación del caso Forestalia con otras macrocausas de corrupción que también afectan al Partido Socialista, por lo que cree necesario que sea el órgano judicial superior quien instruya el caso.

El auto apunta a la existencia de indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias, relacionados con la tramitación de autorizaciones ambientales y con determinadas operaciones societarias que habrían generado importantes beneficios económicos.

Por su parte, la acusación popular ADIVE, dirigida por el letrado Jorge Piedrafita, se encuentra estudiando recurrir la decisión tomada por el Juzgado de Teruel para separar la causa y que Teruel continúe estudiando los permisos medioambientales que se han producido en Aragón, la comunidad más perjudicada por las presuntas prácticas de Fernando Samper y su compañía. Considera que existen cuestiones relevantes sobre la competencia territorial, la conexión entre los procedimientos y el alcance de los hechos investigados que deben ser examinadas por la Audiencia Provincial de Teruel.

"Entendemos que la existencia de conexiones personales o empresariales entre diferentes investigaciones no debe conducir automáticamente a la absorción de todas ellas por un único procedimiento, sin valorar suficientemente la naturaleza de los hechos, su autonomía y las consecuencias de la concentración de las investigaciones. Máxime cuando la investigación se ha llevado con elevada diligencia y eficacia desde el órgano instructor de Teruel.

En particular, consideramos que debe examinarse con especial atención la vinculación de los hechos investigados con el territorio aragonés, donde se proyectaban las instalaciones y donde se habrían producido algunas de las actuaciones administrativas sometidas a investigación", explican desde la acusación popular, que alega también la necesidad de que no se eternice la causa.

Entre los hechos descritos destaca la investigación de operaciones de compraventa de sociedades promotoras de instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Teruel, adquiridas inicialmente por 141.000 euros y posteriormente revendidas por 6,8 millones de euros, cuya posible vinculación con actuaciones irregulares de responsables públicos constituye uno de los extremos investigados.

La resolución también hace referencia a los informes elaborados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, que han puesto de manifiesto graves deficiencias técnicas en determinadas declaraciones de impacto ambiental, aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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