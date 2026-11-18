El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Vox ante su negativa a rescindir el derecho a voto de los hijos de los beneficiados con la Ley de Nietos. El Alto Tribunal justifica esta medida en la falta de tiempo material hasta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, además de recalcar la falta de agilidad en la colaboración de la Administración Pública y, en concreto, de la Junta Electoral Central (JEC).

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo son conscientes de que la respuesta hubiese sido otra si es que se hubiese pedido la medida en un momento procesal anterior, ya que ahora creen que es materialmente imposible restringir el derecho a voto para los comicios generales, que se celebran en tan solo once días.

"Lo que habría que hacer, de acordarse las medidas cautelares pretendidas, es identificar, de las 189.678 personas incluidas en el Anexo III, a quienes han adquirido la nacionalidad española por ser hijos o hijas mayores de edad de las 113.326 personas que tienen suspendida la inscripción en el CERA, cifra esta última que resulta de la depuración final de los datos del Anexo I, según el último informe de la OCE del pasado 11 de noviembre", explica acerca del método que habría que llevar a cabo para rescindir el derecho a voto de los hijos de los nacionalizados sin vulnerar sus derechos fundamentales.

La medida obligaría a la Administración consular a realizar la comprobación "expediente a expediente", lo que es inviable temporalmente teniendo además que coordinarse con las demás autoridades electorales. En este sentido, el auto recuerda la falta de agilidad de las administraciones, que, igualmente, le ha imposibilitado realizar las medidas oportunas.

De hecho, la JEC envió las actas censales antes de que pudiese decidir si abría o no el proceso de revisión: "En el actual proceso electoral la entrega de las copias del censo electoral a las candidaturas se ha hecho a partir del 2 de noviembre, como se recoge en el calendario electoral publicado por la Junta Electoral Central. Esto es, una semana antes de la fecha en que la Sala debía decidir si abrir o no un nuevo proceso de revisión del censo electoral como el solicitado por la parte actora. Ello explica que no haya accedido a esa pretensión, por la inviabilidad en este momento de las medidas provisionales pedidas".

En este sentido, reconoce que, de haberse pedido esta medida anteriormente, podría haberse tomado otra decisión: "Finalmente, la Sala es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta. Pero no se debe olvidar el carácter limitado que tiene toda pieza cautelar, pues, ni permite anticipar el fallo del proceso principal, ni olvidar las circunstancias concurrentes y la necesidad de preservar los diferentes intereses en juego, como la Sala ha perseguido al dictar el auto impugnado".