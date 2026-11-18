El Tribunal de Cuentas ha acordado este miércoles nombrar a un delegado instructor para investigar las posibles responsabilidades contables derivadas de la creación de dos puestos en la Diputación Provincial de Badajoz, uno de ellos fue el que benefició al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

El pasado mes de julio Iustitia Europa y Vox mandaron sendos escritos al Tribunal de Cuentas para que se investigase la posible responsabilidad de David Sánchez. Después de estos escritos se sumaron otros nuevos por parte del Grupo Popular en la Diputación de Badajoz, Hazte Oír y Abogados Cristianos. Por su parte, desde la Diputación Provincial de Badajoz se presentaron alegaciones y documentos para señalar que estos hechos no habían afectado a los fondos públicos provinciales. Por otro lado, desde el Ministerio Fiscal solicitaron que se nombrase a un delegado instructor para que se investiguen estos hechos.

Ahora el Tribunal de Cuentas ha acordado, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, "elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor, para la práctica de las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con los hechos a que se refiere el fundamento jurídico segundo de la presente resolución", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El escrito de Iustitia Europa considera que los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 'permiten apreciar indicios suficientes de que determinadas retribuciones y costes sociales satisfechos por la Diputación Provincial de Badajoz podrían no haber contado, total o parcialmente, con una prestación efectiva, una causa funcional legítima o una contraprestación equivalente'", señala el auto.

El tribunal argumenta que en este momento, cuando todavía no se ha practicado ninguna diligencia inicial de los hechos, únicamente es procedente archivar las actuaciones cuando "de una manera manifiesta, los hechos denunciados no revistan los caracteres de alcance". "No cabe en esta fase, previa al enjuiciamiento contable e incluso a la instrucción, entrar a conocer del fondo del asunto, ya que ello supondría prejuzgar el fallo que posteriormente pudiera dictarse, en su caso, una vez tramitada con todas las garantías la fase propiamente jurisdiccional del proceso contable", explican.

De esta manera, según su criterio, en este momento inicial no se puede concluir si existe o no esta responsabilidad contable; por ello, solo se podrían archivar las actuaciones si fuera claramente inexistente. "Lo que no puede apreciarse en este caso en el que las denuncias se refieren a presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos", sentencian desde el Tribunal de Cuentas.