La campaña hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre vivirá su cita clave con el esperado debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro, organizado de forma neutral por la Academia de Televisión con el consenso de ambas formaciones y moderado por su presidenta, María Casado, paralizará el horario de máxima audiencia de las principales cadenas de televisión en abierto.

El enfrentamiento televisado tendrá lugar el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Plató A de Madrid Content City, complejo perteneciente a Secuoya Content Group y ubicado en la localidad madrileña de Tres Cantos. Aunque el inicio oficial del debate está fijado para las 22:00 horas y su conclusión se prevé alrededor de la medianoche, la Academia de Televisión activará su señal institucional a partir de las 20:00 horas para retransmitir en directo la recepción oficial de los aspirantes.

De acuerdo con el orden establecido mediante sorteo previo, Alberto Núñez Feijóo será el primero en llegar al recinto a las 20:30 horas, mientras que Pedro Sánchez hará su entrada quince minutos más tarde, a las 20:45 horas. Ambos candidatos posarán en el photocall tras ser recibidos por la presidenta María Casado y los dos vicepresidentes de la institución.

Canales y plataformas para verlo en directo

La Academia de Televisión distribuirá una señal institucional gratuita que podrá seguirse en directo a través de una amplia red de emisoras nacionales y autonómicas. En el ámbito de la corporación pública RTVE, el encuentro se emitirá simultáneamente en La 1, La 2, el Canal 24 Horas y TVE Internacional, además de poder seguirse por RNE, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play.

En el sector privado, ofrecerán la emisión en directo los canales Antena 3 y laSexta, pertenecientes a Atresmedia, así como Telecinco y Cuatro por parte de Mediaset España. A esta cobertura se suman también la cadena nacional La Séptima, los canales autonómicos integrados en la FORTA, Canal Extremadura y Castilla León Televisión.

Estructura del encuentro, tiempos y escenografía

El cara a cara tendrá una duración aproximada de dos horas y se desarrollará en torno a una mesa rectangular de dos metros y medio de longitud en la que estarán sentados ambos candidatos. El mismo sorteo que determinó el orden de llegada al recinto estableció también que Alberto Núñez Feijóo será el encargado de abrir el debate con su primera intervención, mientras que Pedro Sánchez cerrará el turno de palabra al término de la noche.

El rigor cronométrico durante las intervenciones estará supervisado por árbitros de la Federación Española de Baloncesto. La emisión contará con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una, ubicadas tras la finalización del segundo y del cuarto bloque. Una vez concluido el programa, cada partido designará a un portavoz para realizar una valoración institucional que contará con un tiempo tasado de un minuto y medio, sin posibilidad de preguntas por parte de los medios.

Los cinco bloques temáticos acordados

La discusión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estará estructurada en cinco bloques temáticos pactados previamente por sus respectivos equipos. El debate arrancará abordando el acceso a la Vivienda, considerado el asunto central de esta campaña electoral tras las protestas celebradas a nivel nacional y la aprobación de los denominados decretos Maricarmen, que motivaron el adelanto de los comicios.

En segundo lugar, ambos candidatos confrontarán sus propuestas y medidas en materia de Economía y Fiscalidad. El tercer apartado estará dedicado a la Política Social y Servicios Públicos, un espacio reservado para debatir sobre el estado y la gestión de pilares como la sanidad y la educación.

La cuarta parte del encuentro se centrará en la Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, un bloque marcado por las distintas causas judiciales abiertas y las acusaciones cruzadas de lawfare. Finalmente, el cara a cara concluirá con el bloque de Migración y Política Exterior, en el que se prevé que los líderes aborden asuntos como la crisis migratoria en Ceuta, las políticas comunes de la Unión Europea y la guerra en Gaza.

Cómo cambian las parrillas de televisión

La retransmisión simultánea del cara a cara ha llevado a los grandes grupos audiovisuales a reestructurar de urgencia sus parrillas nocturnas, suspendiendo sus formatos estrella del access prime time y diseñando programas especiales de análisis previo y posterior. En RTVE, la corporación pública ha cancelado la entrega del jueves de La Revuelta, presentada por David Broncano, y ha adelantado al miércoles 18 la emisión de El Perro Andaluz, de Manu Sánchez, tras La Revuelta con Miguel Ríos y Àngels Barceló como invitados. En su lugar, La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional ofrecerán un especial informativo conducido por Pepa Bueno, respaldado por las verificaciones en directo del equipo de VerificaRTVE y el análisis de DatosRTVE.

En Atresmedia, Antena 3 suspenderá la emisión de El Hormiguero —aplazando así la visita prevista del creador de contenido Jordi Wild— para dar paso a los especiales previos y posteriores conducidos por Vicente Vallés. De forma paralela, laSexta prescindirá de El Intermedio, con el Gran Wyoming, y apostará por una cobertura especial liderada por Antonio García Ferreras antes y después del debate.

Por su parte, Mediaset España ha optado por adelantar al miércoles 18 de noviembre el estreno de la gala inaugural de GH VIP 9 en Telecinco, que contará con la participación de Belén Esteban. La noche del jueves en Telecinco arrancará a las 21:00 horas con una edición especial de Informativos Telecinco presentada por Carlos Franganillo y, tras finalizar el debate a medianoche, la cadena conectará en directo con la casa del reality.

En Cuatro, Noticias Cuatro 2, con Diego Losada y Mónica Sanz, adelantará su emisión a las 20:00 horas para dejar paso a las 21:00 horas a la entrega especial Horizonte. Cara a Cara, conducida por Iker Jiménez y Carmen Porter, espacio que se interrumpirá a las 22:00 horas para emitir la señal del debate y regresará inmediatamente después con su mesa de colaboradores.

Asimismo, La Séptima modificará su programación nocturna del jueves para ofrecer sendos programas especiales antes y después del encuentro presentados por Javier Ruiz, completando así una semana temática en la que la cadena ha dedicado cada jornada a analizar uno de los cinco bloques del debate.