El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite una querella contra el cantante Julio Iglesias en la que se apuntaba a la posible comisión de delitos contra la libertad sexual, así como delitos de lesiones y trato degradante.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, señala que el pasado 3 de septiembre recibió en su juzgado una querella contra el cantante internacional por los delitos antes mencionados y por el delito de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. Detrás de esta querella estaba Women's Link la asociación que impulsó en enero de 2026 la primera denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante.

"Dispongo admitir a trámite la presente querella al objeto de investigar los hechos que podrían constituir delitos contra la libertad sexual, así como delitos de lesiones (art. 148 CP) y trato degradante (art. 173.1 CP). Estos dos últimos se limitan a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito", señala el auto del juez Piña al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Para la admisión de estos delitos, Piña señala que "expuesto en su conjunto el relato de hechos, con los problemas procesales que se mencionan, entendemos que no obstan para que la querella sea admitida a trámite, al entender que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta, son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

Sin embargo, el juez ha tomado la decisión de "no admitir la querella respecto del delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP) y de los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 y ss. CP)".

"Los hechos que relata la querella no presentan indicios que permitan la admisión de la querella con relación a este delito. La querellante 1 fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social", señala el juez sobre la inadmisión del delito de trata de seres humanos.

"La imputación de un delito contra los derechos de los trabajadores de los arts 311 y ss CP no puede ser objeto de investigación al carecer la legislación de Bahamas y República Dominicana de un tipo penal semejante, residenciando República Dominicana los hechos que configuran el tipo penal español, en la legislación administrativa-laboral, imponiendo las correspondientes multas y no calificándolo como un hecho delictivo", precisa el juez sobre la desestimación del otro.

De igual manera, el juez también ha desestimado la petición de las querellantes de figurar en la causa como testigos protegidos por no alegar ningún elemento que lo justifique. "La adopción de las medidas solicitadas requiere que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos, como señala el art. 1 de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales", explica.