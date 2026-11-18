Pedro Sánchez ha vuelto a enfrentarse a una periodista que, igual que Carlos Franganillo en Telecinco, no se ha limitado al masaje y a la adulación, sino que le ha preguntado por su gestión y por todos los escándalos de corrupción que rodean a su partido, su Gobierno y su familia. En este caso ha sido Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. Otra entrevista, y van dos en apenas 48 horas, en la que el presidente, pese a sus tablas y al argumentario, no ha conseguido salir bien parado.

Griso ha hecho un resumen de los casos más escandalosos de mala gestión —sin incluir la invasión de Ceuta en esta pregunta concreta— y corrupción que han rodeado al presidente del Gobierno: "115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses; cuatro años sin presentar presupuestos, ni siquiera hacer el amago de presentarlos; un rosario de casos de corrupción, algunos condenados, otros en proceso, Ábalos, Santos Cerdán, las presuntas cloacas, el rescate de Plus Ultra, la imputación de toda la cúpula de la Sepi, podría seguir con la imputación de la directora de la Guardia Civil, de la gerente del Partido Socialista, la condena a su hermano, al fiscal general del Estado, también el juicio oral abierto a su mujer. ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?".

🗣️ "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?" ➡️ Así responde Pedro Sánchez a la pregunta de @susannagriso en #EspejoPúblico 📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/sliYryUraS — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

Como era de esperar, Pedro Sánchez ha recurrido a su táctica habitual: no responde a lo que se le pregunta, se va por las ramas, no hace autocrítica, señala a la oposición y considera que hacer dimitir a otros es asumir su responsabilidad.

Esta ha sido su respuesta: "Yo creo que he asumido la responsabilidad política en aquellos casos que efectivamente nos han afectado, ya sea la corrupción, ya sean también tragedias o crisis que haya vivido este país. Recuerde que yo soy el presidente también de la pandemia, también de los shocks energéticos derivados de la guerra de Ucrania o también de la guerra de Irán, y por supuesto también de las danas, por ejemplo la de Valencia. Y creo que hemos respondido siempre de la misma forma: dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo las responsabilidades. Usted antes hacía referencia, por ejemplo, al triste accidente de Urda, donde el ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió. Y al final, muchos gobiernos de toda índole, de toda orientación ideológica, se pueden enfrentar a tragedias. La administración de Rajoy también se enfrentó a una tragedia ferroviaria, como fue la de Angrois. El Partido Socialista no pidió la dimisión entonces. El Partido Popular la ha pedido ahora. Nosotros la hemos asumido esa responsabilidad, y ahora en lo que estamos es en trabajar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores para mejorar esa seguridad".

Sánchez en estado puro. Evita responder a aquello que le resulta incómodo —la condena de su hermano, la apertura de juicio oral a su mujer, o la no presentación de presupuestos en toda la legislatura, por ejemplo—, saca pecho de su nefasta gestión en temas como la pandemia o la dana, y miente cuando dice que el Gobierno siempre ha estado con las víctimas.

Por citar sólo el caso más reciente, las víctimas del accidente de tren de Urda, ni ha visitado en el hospital a los heridos, ni se ha reunido con los familiares de los fallecidos, y se negó a asistir al funeral alegando otra mentira: que no iba nunca a funerales católicos, cuando la hemeroteca ha vuelto a dejar en evidencia que no es así.

Pero es que Pedro Sánchez tiene una capacidad pasmosa para decir y creerse sus propias mentiras. La conclusión lógica es que no fue al funeral porque sabe que seguramente no iba a ser bien recibido y, como ocurre cada vez que pisa la calle sin cordón de seguridad, podía ser abucheado.

Además, saca pecho por la dimisión de Óscar Puente, cuando desde que se produjo el accidente de Urda defendió a capa y espada que no tenía que dimitir. Incluso se lo pidió en un mensaje de WhatsApp, según se ha filtrado, mientras el exministro lo anunciaba tras su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso. Otra vez hizo de la necesidad, virtud, y aunque no le venía bien la dimisión de Puente —supone asumir una mala gestión por parte del Gobierno— ahora trata de darle la vuelta a la tortilla. A Pedro Sánchez todo le viene bien.

Pero quizás lo más inaceptable de esta respuesta del presidente del Gobierno es que diga que "ahora en lo que estamos es en trabajar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores para mejorar esa seguridad", cuando lo primero que hicieron desde el Ejecutivo fue culpar del accidente de Urda a un trabajador del centro de control de Adif en Atocha, mientras aún se estaban contando los muertos de la tragedia.

Además, si la culpa fue de un operario, ¿por qué ha dimitido Óscar Puente? Además, los sindicatos se mostraron indignados por esta filtración, que sólo buscaba exculpar al Gobierno por un accidente que impactaba de lleno en la campaña electoral del 29 de noviembre. Era importante buscar un chivo expiatorio, y lo encontraron en apenas unas horas en ese operario. Ahora el presidente del Gobierno le responde a Susanna Griso que están trabajando con los representantes de los trabajadores para mejorar la seguridad, un reconocimiento de que esa seguridad no era todo lo buena que tendría que haber sido. Para los 69 muertos y sus familias llega un poco tarde.