La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha recibido numerosa documentación recogida en dos informes contradictorios entre sí al respecto de la implicación del Estado de Marruecos en la invasión de Ceuta.

Mientras que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuenta con informaciones contradictorias sobre la supuesta implicación de Marruecos y realiza ciertas concesiones al Gobierno de Pedro Sánchez como alabar su estrategia en torno a la política exterior, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) apunta directamente a las conexiones entre los organizadores de la invasión y los altos cargos de los servicios de inteligencia de Marruecos, evidenciando la participación directa o indirecta del régimen desde Rabat y Casablanca.

La principal diferenciación se encuentra en la metodología. El CNI se ha encargado de realizar un análisis biométrico de las caras de los invasores señalados como posibles enlaces con el Gobierno de Marruecos a partir de las fotografías y vídeos que obran en la causa. Así, ha concluido que no ha encontrado ningún tipo de coincidencia entre los reconocimientos faciales realizados y los cargos vinculados a los servicios de inteligencia marroquíes que mantiene en su base de datos. Por ello, a ojos del CNI, no sería posible vincular con rotundidad al Estado de Marruecos en estos hechos.

"No se puede concluir que las autoridades marroquíes hayan actuado con una dejación de funciones evidente el día 29 y la madrugada del 30 de julio", asevera el informe contradiciendo a los testigos que han aportado su experiencia personal durante la invasión. La hipótesis principal de los investigadores del Centro Nacional de Inteligencia es que se habría dado una movilización dirigida por los llamados "dinamizadores del mensaje", pero sin que se pueda vincular a estos con una dirección centralizada de la invasión.

Sin embargo, el CNI reconoce que la invasión de 2021 sí que fue "una operación estatal directa y deliberada decidida por las autoridades de Marruecos con el objetivo de presionar diplomáticamente al Gobierno español". Algo que, sorprendentemente, no ve en la invasión ocurrida en 2026. Se escuda en que, a ojos del CNI, las relaciones diplomáticas ahora son "excelentes": "A diferencia de lo sucedido en 2021, las relaciones bilaterales entre España y Marruecos se encontraban en un excelente momento en el plano político, diplomático y de seguridad".

"Por ello, parece poco probable que, en esta ocasión, Marruecos haya utilizado la inmigración contra los intereses de España con esta motivación. Otra posición, empero, sería considerar que Marruecos ha empleado intencionadamente el evento para presionar y expresar su descontento sobre las relaciones hispano-argelinas", asevera el informe del CNI. También asegura el CNI que las fuerzas marroquíes en la frontera han descencido por motivos económicos y que se encontraban "sobrepasadas" por ser el Día del Trono en el país norteafricano. Fuentes jurídicas han recordado a Libertad Digital que el presente informe ha sido redactado con dependencia de la Guardia Civil dirigida por la imputada Mercedes González.

El CNIF sí señala a Marruecos

Por otra parte, el informe del CNIF que también ha recibido este mismo martes la juez Tardón sí que señala a Marruecos. La metodología que ha llevado a cabo no está vinculada a los reconocimientos faciales biométricos, sino que se trata de un profundo análisis de las relaciones de 1.141 teléfonos móviles que estarían vinculados a la invasión.

De esta forma, identificaron a 19 organizadores y 32 dinamizadores —encargados de difundir mensajes que darían las órdenes concretas—, además de 180 usuarios que ejercerían la última escala de esa difusión del mensaje a los inmigrantes que protagonizaron la invasión. De todos estos, habría encontrado casi 100 vínculos entre organizadores de la invasión y altos cargos de los servicios de inteligencia marroquíes, que habrían dado instrucciones por medio de intermediarios.

Este rompecabezas que habría sido ideado por los servicios de inteligencia de Marruecos buscaría una estrategia de "autoría difusa": es decir, Rabat habría estado presente en la organización de la invasión, pero lo habría ideado de forma que no se pudiera escalar hasta el Gobierno de Marruecos.

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