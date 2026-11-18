Luis Herrero ha abierto su editorial de este miércoles en su programa En Casa de Herrero, de esRadio, con las pulseras antimaltrato. "Hoy podríamos hacer un programa especial que se llamará 'especial corrupción'", ha afirmado. Después ha repasado el caso de Milagros Tolón y la entrevista de Pedro Sánchez en Antena 3.

Herrero ha recordado que hace una semana la Fiscalía Europea abrió una investigación para determinar si los fondos europeos que se habían utilizado en el sistema de pulseras antimaltrato se habían gastado correctamente o no. El programa ha recuperado lo que dijo entonces el pasado 12 de noviembre la ministra de Igualdad, Ana Redondo: "Transparencia absoluta, toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros de los fondos que se hayan invertido correctamente, porque me consta que se han invertido correctamente".

Antes de eso, el 24 de septiembre de 2025, cuando el PP le preguntó en el Congreso si las pulseras fallaban, las palabras de la ministra fueron estas: "Lo importante es que las mujeres tienen que saber que están protegidas, que el sistema funciona, que el sistema es complejo, que las pulseras están controladas por la policía y en todo momento saltan las alertas y allí estamos para protegerlas".

"Bueno, pues unos meses antes, en mayo había dicho una cosa completamente distinta. Lo que ocurre es que no lo había dicho en público. Lo había dicho en un acto en el que ella creía que no se le iba a registrar el sonido y donde admite de manera explícita que las pulseras fallan una barbaridad", ha destapado Herrero.

Redondo reconoce que "falla en la esencia"

Tras ese adelanto, Herrero ha dado paso a la grabación que hoy publica el diario ABC. En él se oye a Redondo decir que "esa falta de tecnología adecuada está provocando que desde la otra parte, desde el victimario, se pueda manipular, se pueda abusar, se pueda, de tal manera que el sistema, que como muy bien habéis explicado y me habéis contado, se basa en la geolocalización, falla en la esencia. Cosa que no fallaba hace 4 años o 3 años, que es a mí lo que me preocupa".

"Esto lo dijo en mayo. Le constaba que el sistema de geolocalización de las pulseras falla en esencia. Cosa que no ocurría tres o cuatro años antes. Lo dijo ella. Está registrada su voz. Y cuatro meses después, en sede parlamentaria, dice lo contrario. Y con posterioridad, recientemente, la semana pasada, se ratifica en que todo el dinero que se ha utilizado para las pulseras está perfectamente bien utilizado", ha sintetizado Herrero.

El periodista ha cuestionado entonces la actitud de Redondo al destaparse esta versión. "¿Creen ustedes que la señora Redondo, a las 4:07 minutos de la tarde, ha salido para pedir perdón o para dar alguna explicación? No, se han enfadado muchísimo porque se haya producido esa filtración y han dicho que van a abrir una investigación", ha afirmado.

"Cuando se filtran los audios del señor Puente señalando a un funcionario del sistema de control de Atocha por el accidente de Urda, entonces no pasa nada. Es normal. Esto es muy bueno. Cuando se filtra un audio que pone bajo los pies de los caballos a una ministra, entonces hay que denunciarle a la justicia. Es que es una cosa asombrosa. Todavía me asombra el rostro pálido de los seres humanos", ha lamentado.

El piso de Milagros Tolón

"Todavía les tengo que contar cosas en relación a otra ministra", ha proseguido entonces Herrero. Así, el segundo caso que ha abordado durante el editorial ha sido el de la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón. Herrero ha recordado que Tolón tiene un piso de protección oficial que lo tiene alquilado. "Cosa que es, manifiestamente, ilegal. No se pueden alquilar los pisos de protección oficial", ha matizado.

El programa ha recuperado la respuesta de Tolón cuando se publicó tal información. En aquella ocasión, la ministra dijo que la vivienda "es mía desde el año 98" y, cuando le preguntaron si tenía autorización de la Junta, contestó: "Sí, bueno, yo pedí en ese caso autorización en su momento".

Sin embargo, según ha explicado Herrero, hoy la Junta de Castilla-La Mancha ha confirmado que Tolón "solicitó autorización, sí, pero en el año 1999, un año después de haber adquirido la casa", motivo por el cual la Junta ha abierto una investigación por sospechas de que quizás "nunca vivió en esa casa de protección oficial".

Herrero ha cuestionado que la autorización a la que se refiere la ministra se solicitara en 1999, varios años antes de que se produjera el alquiler de la vivienda. "Ahora resulta que esa autorización la pidió en el 99. No sabemos si la autorizó o no la autorizó. Pero bueno, como sabemos que el alquiler es muy posterior, la pregunta es: oiga, ¿y usted no volvió a pedir autorización para alquilarlo cuando de verdad lo alquiló?", ha planteado el periodista.

En este sentido, ha señalado que, aunque la ministra no ha ofrecido explicaciones directamente, sí lo ha hecho su gabinete. Según ha relatado, el equipo de la titular del departamento trasladó por escrito a Javier Chicote, en un artículo publicado en Artículo 14, que "Milagros Tolón reconoce que alquila su piso de protección oficial en Toledo con los permisos administrativos correspondientes y que no los pidió porque no los consideró necesarios". En esa misma comunicación oficial, el gabinete sostiene que no era necesaria la autorización de la Administración autonómica una vez transcurridos diez años desde la adquisición de la vivienda.

Sin embargo, Herrero ha puesto en duda esta justificación y ha asegurado que "no es verdad", apoyándose en la normativa vigente. En concreto, ha citado el Real Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, que establece que las viviendas protegidas adquiridas para uso propio deben destinarse a residencia habitual y permanente. Asimismo, ha recordado que, durante los diez primeros años, la cesión del uso de estos inmuebles requiere autorización administrativa.

"¿Creen ustedes que a las 4:13 minutos de la tarde ha salido la señora Tolón a explicarnos el asunto? Pues no, no ha salido", ha cuestionado, como ya había hecho anteriormente con el caso de su compañera Redondo.