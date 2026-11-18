Luis Mayandía, excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional, ha analizado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, los dos informes que se han elaborado para esclarecer lo ocurrido durante la invasión de Ceuta el pasado mes de julio. Así, ha respaldado las conclusiones del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que apunta a Marruecos como responsable de la entrada masiva de inmigrantes.

Mayandía, que conoce a los profesionales que han participado en la elaboración de este último, ha asegurado que no tiene dudas sobre su rigor. De hecho, ha destacado su "profesionalidad", "imparcialidad" y "objetividad", y ha defendido que las conclusiones están justificadas a lo largo del documento. Sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a cuestionarlo, ha lanzado una pregunta: "¿Y cuándo no ha sido así?".

Según han recordado en el programa, ambos informes tienen conclusiones diferentes de lo sucedido: mientras el del CNI permite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostener que Marruecos no estaba detrás de lo ocurrido, el otro del CNIF apunta de forma contundente a la responsabilidad marroquí.

Sin embargo, el excomisario ha explicado que el informe policial se ha elaborado en el marco de una investigación de policía judicial y con conexión directa con la autoridad judicial. Una circunstancia que, según ha señalado, no se da en el documento del CNI. "No ha habido nadie que haya tocado el informe original del CEDIF", ha asegurado. Sobre este informe, ha apuntado a la posibilidad de que haya sufrido modificaciones durante su recorrido jerárquico: "Lo que no sabemos es qué tijera habrá metido ese superior jerárquico que no interesa".

Por eso, considera que la juez debería analizar la calidad de ambos documentos y valorar cuál ofrece mayores garantías: "Quedarse con lo que considere que va a ser más cierto".

Mayandía cree que algún responsable acabará en el banquillo

Cabe recordar que la investigación no se limita a esclarecer quién estuvo detrás de la invasión. También trata de determinar si hubo responsabilidades por parte de las autoridades españolas. Preguntado por la posibilidad de que algún cargo político termine procesado, Mayandía se ha mostrado convencido de que así será.

"Estoy absolutamente convencido", ha respondido. El excomisario considera que el avance de la investigación y los nuevos elementos que están apareciendo hacen pensar que la causa no terminará archivada. "Estoy convencido de que esto va a llevar a alguno a sentarse delante de un jurado", ha añadido.

Eso sí, ha diferenciado entre la autoría directa de la entrada masiva y la posible responsabilidad de los responsables españoles. En este segundo caso, el motivo estaría en la falta de protección de las fronteras y no en haber organizado directamente la invasión.

Mayandía ha denunciado una "dejación de funciones" y un "abandono de la obligación" de garantizar la seguridad y la soberanía del territorio español. Para respaldar su argumento, ha recordado que Ceuta y Melilla eran asuntos recurrentes en las reuniones semanales de la Secretaría de Estado de Seguridad y que existía una vigilancia especial sobre los movimientos que podían afectar a las fronteras.

A su juicio, los avisos no se limitaron a los días anteriores a la invasión, sino que se habían producido durante meses e incluso años. "Ha habido una dejación absoluta, no se garantizó nuestra seguridad en el territorio español, y alguien tendrá que responder de ello", ha sentenciado.

"España está diciendo venir"

Durante la entrevista, también se ha abordado la situación migratoria de Canarias y, en concreto, el aumento de llegadas a El Hierro. Mayandía ha querido diferenciar este escenario del de Ceuta. En su opinión, no existe una autoría directa de Marruecos, sino que las llegadas son consecuencia de la política migratoria que, según sostiene, ha mantenido el Gobierno durante los últimos ocho años.

Aún así, el excomisario ha cuestionado que Sánchez haya presentado esta misma mañana el repunte como algo habitual en esta época del año. "Es que tergiversa todo, es que lo manipula todo como hace normalmente. Efectivamente ha habido un descenso si cogemos un tiempo atrás lo que en todo el año, que en esta época de bonanza, de facilitación de la navegación por la acción de los vientos, sí, que esto es habitual, sí, pero no en este número. En este número no se nos había dado nunca", ha asegurado.

"España no es que abra los brazos a la inmigración, es que está diciendo venir. El otro día yo veía un vídeo en el que gente de la Cruz Roja decía 'sean ustedes bienvenidos a España'. ¿Pero a qué estamos jugando? Estas son las consecuencias", ha denunciado, añadiendo que el 40% de las personas que emprenden el viaje muere en el mar. En este punto, ha destacado el trabajo de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Nacional, "los únicos que recogemos cadáveres y vemos todo lo que hay aquí".

Advertencia sobre Frontex

Otro de los asuntos tratados ha sido el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras. Mayandía ha advertido de que desplegar efectivos frente a las costas de Marruecos o Argelia no garantiza que se frene la inmigración irregular. Incluso considera que podría provocar el efecto contrario.

"Las mafias, ya en su momento, cuando se empezó a hablar de esto, dijeron a sus estafados, que son esa gente después que se juega la vida en el mar: 'Frontex va a desplegar, eso significa que garantizamos que nada más salir, te van a rescatar.' ¿Y dónde puede llevar Frontex una vez que se rescata si no puede volver? A España. El efecto perverso es que se multiplicarían exponencialmente todos los rescates y, por lo tanto, todas las llegadas", ha explicado.

Por eso, ha defendido que la actuación debe centrarse en los países de origen y tránsito, como Senegal, Mauritania o Gambia, mediante acuerdos con la Unión Europea y bajo la autoridad de las policías de esos países.

Por último, preguntado por la propuesta de alquilar terrenos en Ruanda para trasladar allí a los inmigrantes que lleguen ilegalmente a España, Mayandía ha mostrado sus reservas. "Me parece una solución muy conflictiva", ha respondido, antes de defender que hay otras medidas que deberían aplicarse primero. "La primera medida es que no sois bienvenidos, os vamos a ayudar, evidentemente, y os vamos a atender, pero todo aquel que llegue de forma ilegal, no es regular, no va a tener acceso a ningún tipo de beneficio", ha contrapuesto.