El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada secreta en el caso de las cloacas del PSOE para investigar la entrega por parte del PSOE de un pen drive y tres cajas físicas que contendrían los pagos a los distintos abogados que podrían ser canalizadores de fondos para la fontanera socialista Leire Díez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido hasta en dos ocasiones la documentación sobre los letrados o despachos de abogados que hayan sido contratados por el PSOE entre 2021 y 2025. El partido se negaba a remitir esta información aludiendo a que se trataba de una ruptura de la confidencialidad entre cliente y letrado. Por ello, remitió al Consejo General de la Abogacía Española una carta en la que pedía instrucciones para no vulnerar la confidencialidad de los letrados que ha contratado en los últimos años.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, los socialistas recaban la información que han recibido ahora por parte del Consejo; la cual utilizan para entregar al Juzgado de Pedraz las facturas ocultando la descripción del concepto por el que se pagó a los abogados. Hace alusión para ello a las siguientes palabras del Consejo: "La identificación no debe acompañarse de la descripción del objeto del encargo".

Aun así, considera que con el enunciado del concepto es suficiente información para Pedraz: "La documentación que se aporta, entendemos, salvo superior criterio de Señoría, que damos por cumplido con lo requerido y respeta la normativa ya citada, quedando a disposición, si considerara que precisara aclaración o información adicional respecto de lo aportado. Y es la amplia documentación aportada, ilustra sobre los encargos realizados a profesionales, el concepto del encargo y los pagos, sin poner en evidencia otros datos que puedan afectar a lo dispuesto en el Art. 22.1 y 6 Estatuto General de la Abogacía en relación con el Art. 542.3 LOPJ".

En este sentido, entrega a Pedraz 3 cajas y un pen drive que haría alusión a las facturas que el PSOE ha pagado a los letrados, estando algunos de ellos vinculados a las prácticas presuntamente ilícitas de Leire Díez, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver; ambos imputados en la causa que instruye el magistrado. Además, los socialistas le piden al juez que abra una pieza separada secreta para tratar el tema con el objetivo de que no se ponga a disposición de las partes la información trasladada y no haya filtraciones a la prensa. Una condición que el juez Pedraz ha aceptado.

"Dada cuenta por recibido el anterior escrito de D. Alberto Cachinero Capitán en calidad de Coordinador de la Asesoría Jurídica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) NºRº 67566/2026 (acont 15058-15059) en contestación al requerimiento realizado por este Juzgado el pasado día 23.10.2026, únase y vistas las alegaciones realizadas por éste, únase la documentación aportada en -1 pendrive y 3 cajas- a la Pieza Separada Reservada PSOE (PZA 6/2026) con acceso reservado únicamente al Ministerio Fiscal en tanto no se finalice su análisis", explica la providencia a la que ha tenido acceso este diario.

Así, da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que realice un informe de los datos trasladados por el Partido Socialista. Esta situación alargaría el conocimiento de los pagos realizados por el PSOE, al menos, hasta después de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.