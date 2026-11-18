El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha suspendido la declaración como imputado del exviceministro de Energía de Hugo Chávez después de que este se haya negado a prestar declaración.

Nervis Villalobos habría pedido a las cloacas del PSOE que intercedieran en su favor para conseguir la nacionalidad española. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó mensajes de la fontanera socialista en los que pedía al que fuera secretario de Organización socialista Santos Cerdán que hablara con "Félix" a este respecto, en supuesta alusión a Félix Bolaños, ministro de Justicia. Sofía Puente también se interesó por el caso antes de que la consiguiera por medio de la conocida como Ley de Nietos.

A cambio de esta intermediación, Nervis Villalobos habría conseguido contactar con Miriam Serrano, demandante del fiscal anticorrupción José Grinda al que la cloaca del PSOE quiso desprestigiar. Miriam denunció y posteriormente fue supuestamente enchufada en una empresa pública de Jaén con la intermediación del ex número dos de Cerdán, Juanfran Serrano.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado de la Audiencia Nacional ha suspendido la declaración como imputado del ex alto cargo chavista programada para el próximo 24 de noviembre después de que se haya negado a prestar declaración. "En cuanto a la declaración del Sr. Nervis Villalobos, quien manifestó su voluntad de no declarar, estese a tal manifestación sin perjuicio de que si a su derecho conviene solicite prestar declaración de manera voluntaria en cualquier momento del procedimiento, en cuyo caso, se acordará", explica el magistrado.

El juez se apoya en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que resalta que la declaración de Nervis es aconsejable, pero que está en su derecho a no acudir si este prefiere mantener silencio. Este mismo resalta las "contradicciones" que existen entre la documentación aportada por él mismo y la que ha sido requerida a la administración pública al respecto de su nacionalidad.

"Examinada esa documentación, la Fiscalía, en las sucesivas declaraciones prestadas por los testigos en sede judicial, ya puso de manifiesto las incidencias más relevantes al respecto y la Sra. López y el Sr. Ruiz de la Hermosa aclararon tales cuestiones. Ningún posterior informe de la UCO se hace preciso para valorar dicha documentación y las consecuencias derivadas de las circunstancias que se hacen evidentes de su mera lectura (el pasaporte de su abuela presenta contradicciones con el resto de la documentación aportada) y sobre los que deberá deponer, salvo que se niegue a ello, el Sr. Nervis", explica el informe de las fiscales Anticorrupción.

Por ello, la Fiscalía destaca que debe producirse una declaración de Nervis para aclarar las discordancias en la documentación que habría entregado para obtener la nacionalidad española; algo que ha expresado después de que este se negara a declarar el pasado 30 de octubre. Sin embargo, al persistir su intención de no declarar, alega que está en su derecho de no hacerlo. Este tuvo problemas en un principio para obtenerla por su vinculación en el caso Duro Felguera, que, precisamente, está siendo juzgado en estos momentos en la Audiencia Nacional.