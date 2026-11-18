El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una complicada relación con la verdad. No contento con mentir sobre los motivos por los que no iba al funeral de las víctimas de Urda, alegando que nunca iba a funerales católicos —algo rápidamente desmentido por la hemeroteca—, esta mañana ha negado a Susanna Griso que estuviese grabando el podcast con Jordi Wild la misma tarde del 10 de noviembre en que se celebraba el funeral en la catedral de Toledo.

"Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast", le ha dicho Griso, después de las evasivas de siempre con las que el presidente ha respondido a la pregunta de por qué no asistió al funeral. La respuesta de Sánchez ha sido muy clara: "Es que yo no lo he cambiado, no era justo —a esa hora—, esa información no la tiene usted correcta". Una respuesta que, seguramente, esconde una media verdad o una mentira, directamente.

Sánchez estuvo grabando el podcast de Jordi Wild el martes 10 de noviembre por la tarde. Así se recogió en varios medios y en redes sociales. Incluso Okdiario captó el momento exacto en el que el presidente del Gobierno llegaba a la grabación del podcast The Wild Project en Manresa (Barcelona), señalando que se producía "a la misma hora que se celebra en la catedral de Toledo el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda".

Además, el propio Jordi Wild al día siguiente dio un dato que ayuda a clarificar más o menos a qué hora se produjo la grabación de la entrevista con Pedro Sánchez. Y lo hizo precisamente en la explicación que tuvo que dar cuando Santiago Abascal canceló su entrevista al podcast. Esta explicación la publicó en su cuenta de X el 11 de noviembre.

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT pic.twitter.com/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

En el minuto 3, dice Jordi Wild: "Y vamos a ayer, ayer mismo. Yo ayer tenía a Pedro Sánchez en el estudio, y estaba entrevistándolo, y cuando termina, ya estamos hablando de avanzada la tarde, me dice mi asistenta Cris: 'Oye, hay un problema con Vox'".

Si la grabación del podcast termina "avanzada la tarde", en Manresa, es que evidentemente este hecho impedía su asistencia a ese funeral, al que de todas formas no pensaba asistir porque nunca asiste a funerales católicos, aunque eso tampoco sea cierto.

El funeral por las víctimas tuvo lugar el 10 de noviembre a las 19:00 horas. Cuando conectó la señal de televisión, hacia las 18:15 horas, ya había gente dentro de la catedral de Toledo, a la que asistieron unas 1.500 personas. A esa hora las autoridades estaban allí, entre ellos todos los presidentes autonómicos menos Imanol Pradales, Adrián Barbón, Salvador Illa y Fernández Mañueco, que tuvo que cancelar su asistencia por la alerta roja por lluvias en Ávila. A las 18:30 dieron en directo la llegada de Alberto Núñez Feijóo y a las 18:55 llegaron los Reyes, que entraron por la Puerta de Reyes.

Igual no coincidió exactamente la grabación completa del podcast con el funeral, pero lo cierto es que sí coincidió en la misma tarde del mismo día en la que, como le ha señalado Susanna Griso, más allá de su aconfesionalidad, las víctimas de una tragedia lo que buscan es "ese necesario bálsamo, consuelo tras haber perdido a un ser querido".