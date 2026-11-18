Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza cómo Feijóo planta cara a los proetarras y el próximo cara a cara entre PP y PSOE.

Feijóo planta cara a los proetarras

Alberto Núñez Feijoo se ha trasladado a Éibar, donde la ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, para arropar al cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa como reflejan las fotografías elegidas por ABC, La Razón y El Mundo para sus portadas y en las que se ve al candidato del PP abrazando al joven, de sólo 22 años, en un gesto muy paternal. Jon Echeverría- "el héroe de la campaña", como le define Leyre Iglesias- seguirá haciendo campaña a pesar de la agresión sufrida el sábado en Hernani aunque no anunciará dónde "para sortear la violencia", como destaca el diario de Vocento. Feijoo reivindicó sus acuerdos con Vox frente a la dependencia mostrada a lo largo de toda la legislatura por el PSOE respecto a Bildu. "Siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi", dijo. Abunda hoy en la misma idea en las declaraciones facilitadas a El Mundo, que tuvo ocasión de pasar el día con él.

Sánchez posa en Lecturas mientras Feijoo se enfrenta a los abertzales 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/yOBFPJF4CF — esRadio (@esRadio) November 18, 2026

El líder de los populares señala directamente a los proetarras y al presidente del Gobierno: "La violencia es consecuencia directa de blanquear a Bildu" y "Sánchez ha facilitado que se extienda el virus de la violencia y es responsable de este rebrote en el País Vasco". Para revertir la situación anuncia que endurecerá el Código Penal contra la "kale borroka". El blanqueamiento al que se refiere Feijoo va más allá de lo político, también es mediático. El Correo publica una entrevista con Óskar Matute, candidato de Bildu. El titular es este: "No me tomaría un pote con alguien de Vox ni del PP". Comprensible, la ETA era más de asesinar a los dirigentes del PP cuando iban de pintxos. Fue lo que le ocurrió a Gregorio Ordóñez.

Sánchez vuelve a declarar su amor por Begoña en Lecturas

Mientras el PP lucha por las libertades en el País Vasco, Sánchez aparece en las portadas del corazón. El presidente del Gobierno, emulando a Giorgia Meloni en Chi, Tony Blair en Hello! o Nicolás Sarkozy en Paris Match, aparece en la portada de Lecturas. No se ha atrevido a copiar el formato empleado por Adolfo Suárez posando en La Moncloa con su mujer e hijas, pero deja varios titulares. El principal: "No imagino la vida sin Begoña". Dice que "es una fuente de inspiración por su perseverancia, profesionalidad, fortaleza y humanidad". Habla de sus abuelos pero no cuenta que su abuelo materno participó en la ofensiva de Franco contra los republicanos en Cataluña. Sólo hay una pregunta medianamente «política» y es sobre la tragedia de Urda y, como amante del ajedrez, dice que confía en las remontadas de cara al 29-N. Escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "Lo nuevo es que un chulazo insensible como el que ha dejado que invadieran Ceuta y que, mientras vacaba en la Mareta, violaran a muchachas de la edad de sus hijas saque a pasear el corazón como si lo tuviera, o como si se abriera la bragueta, y se proclame, porque no se confiesa, se proclama, enamorado de su mujer, que ahora dice que se acabó ser "mujer de". Eso, al juez", sentencia. Se refiere Federico a la imputación de Gómez por malversación y tráfico de influencias y a punto de ser juzgada.

Su situación judicial y la condena a su hermano parecen no hacer mella en su electorado. El tracking diario de El Mundo apunta a un crecimiento de otras tres décimas hasta el 26,4% de intención de voto y sigue haciéndolo a costa de Podemos y del Frente Amplio que "bordea el abismo de los 10 escaños". Ada Colau y Yolanda Díaz acusan al PSOE de "copiar" medidas como la reducción de la jornada laboral y una prestación por crianza por lo que retan a Sánchez a que las apruebe antes del 29-N. El País habla de "lucha descarnada". Y a la recuperación del PSOE ayudan también, seguro, los llamados "martes sociales". Ayer, en el Consejo de Ministros, aprobaron la subida del SMI (5,3%) y del sueldo de los funcionarios (4,5%) y la próxima semana la de las pensiones. Lo explica así Francisco Pascual: "Hay 2,4 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional, 2,8 millones del ingreso mínimo vital y medio millón en pensiones no contributivas (...) cerca de seis millones de electores cuya nómina, de manera directa o indirecta, esté atada a las decisiones discrecionales que está adoptando el Gobierno en los consejos de ministros de la campaña".

El País culpa a los jueces de los fallos de las pulseras

ABC ha tenido acceso a un audio en el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admite ante su equipo que "las pulseras fallan en su esencia". Admite que el sistema funcionaba mejor "hace cuatro años" y que la falta de geolocalización adecuada distorsiona la protección de las víctimas. Mientras, El País responsabiliza de los fallos a la Justicia. Dicen que el Ministerio de Igualdad y los fabricantes aconsejan un margen de 350 metros para que pueda darse una respuesta policial a tiempo en caso de alerta pero que los jueces alegan que deben analizar cada caso. Hablan de 1.400 dispositivos que "fijan un perímetro inferior al recomendado".

Guerra por el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta

Avanza la investigación sobre la invasión de Ceuta y la guerra entre los investigadores. La Policía enmienda el último informe del CNI remitido a la juez Tardón. Titular de Libertad Digital: "El rastro del asalto a Ceuta salpica a la cúpula policial de Marruecos y a centros neurálgicos de mando en Rabat". Señala que los dinamizadores de mensaje que organizaron la invasión estaban en contacto con altos cargos de Rabat. También estamos contando en nuestro digital que la Guardia Civil ha enviado un informe a la juez Tardón donde se señala que no recibió ninguna información sobre la avalancha y donde se destaca la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba que se devolviesen a su país de origen a aquellas personas que entrasen a nado y denuncia que dejó "en manos de Marruecos el control sobre la invasión de Ceuta". A todo esto hay que sumar la denuncia de La Razón que señala a las ONG que el 31 de julio "animaban" a los ilegales a "dar el paso" de entrar en Ceuta. En este contexto resulta interesante que por primera vez en cuarenta años el PSOE no menciona en su programa ni la cuestión saharaui ni a Marruecos y el candidato de la coalición del partido en la ciudad autónoma pidió, según ABC, implantar el islam como "modo de vida".

Un testigo dice que el balasto de Adamuz era defectuoso

La juez que investiga el accidente de Adamuz ha dado un plazo de 48 horas a Adif para que entregue los registros internos de seguridad y el video grabado cinco minutos antes del descarrilamiento. La magistrada sigue esperando el resultado de las periciales antes de citar al testigo anónimo, un extrabajador de una cantera que ha denunciado que el balasto —la capa de piedra que se coloca sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar las traviesas— era defectuoso y no cumplía con la normativa. Dice tener documentos que demuestran la veracidad de su testimonio y que puede señalar en qué otros puntos de la vía se empleó el mismo material. Según El Mundo, «Adif debía revisar por contrato el material de Adamuz bajo sospecha" y no lo hizo.

El PSOE usará la hemeroteca contra Feijoo en el cara a cara

Mañana se celebra el cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. El primero en llegar será Alberto Núñez Feijoo y diez minutos después lo hará Pedro Sánchez. Según Okdiario, el presidente solo acudirá acompañado de Diego Rubio, su director del Gabinete y autor de la tesis "La ética del engaño". Según La Razón, «Moncloa teme que Sánchez se «derrumbe» ante Feijóo". Su equipo está inquieto porque teme que "falle en el tono y en la forma". Espera que sea un debate "duro y embarrado» y advierte que Sánchez está preparado por si el líder del PP utiliza el negocio de saunas de su suegro. Si lo hace, advierten, "tendrá a mano la foto con el narco". Si el debate sale mal, se mantiene la tónica de las encuestas y Sánchez pierde las elecciones se abrirá el debate por la sucesión. Y dice El Confidencial que, tras la dimisión de Puente, el PSOE sitúa a Illa como el favorito.