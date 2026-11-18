Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería de Materiales y experto en conservación ferroviaria, explicó en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, qué consecuencias tiene instalar en las vías un balasto que no cumple la norma. Cuestionado por la denuncia de un antiguo trabajador de una cantera ante la juez que investiga el accidente de Adamuz, Díaz describió un mantenimiento deficiente, pero evitó señalar ese material como la causa del siniestro.

El balasto es la capa de piedra o de grava que se extiende sobre la plataforma de las vías del tren para asentar y sujetar las traviesas. El testigo, que ha pedido ser testigo protegido, ha asegurado ante la juez que investiga el accidente de Adamuz que ese material era defectuoso y que incumplía la normativa técnica, con un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de los trenes.

Se trata de un extrabajador de la cantera de la que salió el balasto para las obras de reparación de esa vía en 2025, que, según su versión, fue despedido por negarse a participar en la fabricación y comercialización de este material defectuoso. El despido ya está en los tribunales, y el denunciante se presenta como experto en fabricación, selección y control de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias, con más de 30 años de experiencia.

En el escrito enviado al juzgado recomienda la suspensión temporal de los trenes por ese paso, al menos hasta que se hagan las comprobaciones necesarias, y se ofrece a señalar los puntos en los que se usó el material, que no solo es en el tramo de Adamuz, según su relato. También pide estar presente en el laboratorio durante las pruebas, porque no se fía de la cadena de custodia.

"A tanto no llegaría"

Preguntado por si, de confirmarse la denuncia, habría otros tramos ferroviarios que podrían correr el riesgo de sufrir accidentes como el de Adamuz, Díaz señaló que el mantenimiento de la red "como mínimo, deja muchísimo que desear". No obstante, evitó atribuir directamente el siniestro al estado del balasto: "A tanto no llegaría". Aunque insistió en que "desde luego no es el mejor mantenimiento ni mucho menos".

Para explicarlo comparó la situación con la de un conductor que lleva el coche a una revisión y sale con unos neumáticos que ya están desgastados. Lo resumió con dos preguntas: "¿Puede tener un accidente por eso? Sí, pero si tiene un accidente, ¿seguro que es por eso? Eso no se puede asegurar".

La piscina de bolas

Díaz confirmó que, cuando el balasto pierde consistencia y deja de ofrecer la solidez necesaria, las vías pueden hundirse al no estar correctamente asentadas, con el consiguiente riesgo de rotura. "Exacto, así es", respondió, antes de recordar que el balasto "debe ser cambiado con regularidad, pero además debe ser mantenido también con regularidad".

Para explicar por qué, recurrió a una piscina de bolas infantil: "Si usted se tumba en una de estas piscinas de bolas y usted no se mueve, usted no se hunde, pero si se empieza a mover, que es lo que ocurre cuando pasan los trenes, usted empieza a hundirse". Con bolas de acero muy gruesas, explicó, el hundimiento sería muy lento; si esas pelotas de esa piscina son de otra calidad, pongamos que son de plástico y además son más pequeñitas, lo probable es hundirse en cuanto uno se mueve.

"Esto es lo que ocurre con las traviesas y con los raíles, que si el balasto no es de la suficiente calidad, entonces tienes que tener todavía un mantenimiento mucho más extremo", señaló.

Una cremallera sobre la vía

Ese mantenimiento adicional consiste en pasar con más frecuencia un tren de bateo del balasto. Según detalló, la operación supone "levantar como si fuese una cremallera la vía" y "mover el balasto para que aquello se acomode y se ponga todo a nivel".

Con un material que no cumple la norma, añadió, no hay garantía de calidad, y el problema se agrava "si además no haces el mantenimiento correcto cuando el balasto no es el que corresponde". Herrero recordó que en este caso se había denunciado que no tenía la homologación de calidad que se exige para tendidos ferroviarios del AVE.

"Eso se llama temeridad"

Díaz advirtió entonces de que quería ser "muy comedido cuando hablo para los medios" y formuló su respuesta en condicional: "Si esto es cierto, no solamente es una incompetencia manifiesta, sino una temeridad". Lo explicó así: "Si yo sé que ese balasto no cumple norma y aun así lo pongo, lo instalo, eso es más grave porque yo lo sé". Y concluyó: "Si usted sabe que está haciendo una cosa mal y aun así la hace, eso se llama temeridad".

Según había publicado el diario ABC, en 2022 se concedió un contrato de más de 5 millones de euros a una UTE, y las empresas apartadas del concurso sostuvieron que esa UTE estaba manejando un material que no tenía distintivo de calidad, el que se exige para las vías del AVE.

Los controles antes de instalar

El catedrático explicó qué debería ocurrir antes de colocar el balasto: "Cuando compramos un bien industrial, tú lo compras con unas especificaciones, con una caracterización". A su juicio, hacen falta "primero confianza en el proveedor y segundo, como mínimo, algún control de calidad previo para que no te den gato por liebre".

En este caso, según dijo, tenían que haber tomado algunas muestras de ese balasto, haber hecho las pruebas correspondientes y ver que efectivamente ese balasto corresponde a la norma. Si el resultado es negativo, "hay que ponerlo en cuarentena" y pedir al suministrador que lo cambie.