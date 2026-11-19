La periodista Angels Barceló acudió este miércoles al programa de TVE El Perro Andaluz para contar con pelos y señales su versión sobre su salida de la SER la pasada primavera, señalando a la dirección y lanzando también algún mensaje a sus excompañeros.

Según explicó ante un entregado Manu Sánchez, ella renovaba su contrato anualmente y Prisa "no quiso que siguiera": "La SER nunca me ofreció la renovación" cuando se acercaba el fin de la temporada y cuando finalmente lo hizo, explicó la periodista, "fue condicionada a que le diera una sacudida al programa", que según alegó, "estaba en unos números de audiencia históricos".

"Yo no lo entendí, se me pedía pluralidad. Nunca se me explicó qué quería decir pluralidad y hubo un desacuerdo", dijo Barceló sobre su abrupta ruptura con la dirección. "Yo no soy una persona moldeable. Yo tengo ese pequeño defecto", se jactó la periodista. "Cuando has cotizado 43 años y estás al frente de un programa como este es difícil que te quieran llevar por un camino que no quieres ir", continuó Barceló, que señaló que ella interpretó que esa pluralidad quería decir que buscaban "más voces diferentes y no nos entendimos". Según Barceló, "fueron reuniones muy duras y en algunos momentos muy desagradables".

¿Por qué bajarse estando en lo más alto?

Angels Barceló cuenta su adiós a La Ser.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/FLPanpnAyn — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 18, 2026

Barceló dejó más mensajes sobre el actual Hoy por Hoy, dirigido por Aimar Bretos: "Soy una persona incómoda para la derecha. Hay una evidencia y es que Alberto Núñez Feijóo solo vino una vez al Hoy por Hoy cuando lo dirigía yo", señaló rememorando que fue cuando accedió al liderazgo del partido. "No volvió nunca más ni él ni otros miembros del partido y en cuanto me he ido ha ido al Hoy por Hoy", señaló.

"Soy una persona incómoda para la derecha y a mucha honra", insistió. La periodista apuntó además que esa "incomodidad" de su persona suponía que no podía dirigir el espacio estrella de la cadena porque "ante un cambio de Gobierno yo seguiría estando al frente del programa líder de la radio española. Imagina que Feijóo es presidente del Gobierno y no va a la emisora más escuchada de España".

A preguntas de Sánchez, Barceló confesó que ella "siempre hubiera querido que cogiera las riendas" del programa José Luis Sastre, que pasó tras el terremoto en la cadena a presentar Hora 25 mientras que Aimar Bretos se pasó a las mañanas. Sobre Bretos, comentó que le parece "bien" cómo lo está haciendo.

En cuanto a su futuro, comentó que ha habido "conversaciones para hacer lo que hacía u otras cosas, pero de momento he preferido apartarme de esta primera línea informativa". Sí dijo que "me hago el Hoy por Hoy encima" ante ciertos titulares y noticias y que seguirá la noche electoral, su momento informativo predilecto, "con amigos".

Las palabras de Barceló llegan tras su comentadísima salida de la SER, sobre la que hasta ahora no había sido tan clara y que se debió a un encontronazo con la dirección de la empresa sobre la línea editorial. "La marca la propiedad", llegó a decirle Joseph Oughourlian, mientras que Barceló se habría negado a tocar a los colaboradores del programa cuando se le pidió tertulias que no fueran "unicolores" y unipresidenciales.

Tras conocerse su marcha definitiva de las ondas, la propia Barceló se despidió de sus oyentes en su último Hoy por Hoy: "Se acabó", dijo la periodista sobre una salida "pactada con la casa". "La casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene", señaló Barceló en clara alusión a un cambio de Gobierno cuando aún se veía lejana la posibilidad de un adelanto. Y ya entonces dijo que "yo ya soy la página de la izquierda y toca completar la página de la derecha", sin entrar en los motivos del pulso que mantuvo con la dirección de la emisora.