La líder del clan del narcotráfico de Badajoz de los Rocho, Cintia Rocho, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le ofrezca una escolta para acudir a declarar como testigo en el caso de las cloacas del PSOE. "Pongo en conocimiento del Tribunal que desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte", explica Cintia Rocho al magistrado.

La líder del clan del narcotráfico ha expresado en varios medios de comunicación que el exjuez Luis Sáenz de Tejada —socio de las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez en Badajoz— le contactó para "eliminar" a la juez que instruía el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada ha pedido anular su citación como testigo hasta en dos ocasiones y ha negado pedirle que "eliminase" físicamente a Biedma. Ha asegurado que pedía "eliminarla de un procedimiento".

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la líder del clan del narcotráfico no pone impedimento en declarar como testigo en el caso de las cloacas, pero pide al magistrado que cumpla ciertas normas de seguridad para evitar represalias hacia su persona. Así, pide que esté presente también su letrado: "La solicitud se formula sin pretender alterar mi condición procesal de testigo, el deber de veracidad ni la dirección judicial del interrogatorio. No se interesa que el letrado responda en mi lugar ni que interfiera en la práctica de la declaración, sino que se autorice su presencia y el asesoramiento jurídicamente procedente, en los términos que determine el Tribunal".

En este sentido, explica al tribunal que su seguridad se ve comprometida y que su entorno ha sufrido varios asesinatos en los últimos años, como el de su padre y su marido: "Pongo en conocimiento del Tribunal que desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte, al igual que sufrió mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas. A esta situación se añade el homicidio de una persona ocurrido en el día de hoy en la ciudad de Badajoz, suceso que ha incrementado de manera especialmente intensa mi temor por mi vida e integridad física y que, unido a las amenazas que vengo padeciendo y a la difusión pública del señalamiento, refuerza la necesidad de solicitar una valoración urgente del riesgo y medidas extraordinarias de protección".

En este sentido, pide al juez que le ofrezca escolta para acudir a la Audiencia Nacional el próximo martes: "Disponer mi traslado con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente hasta la sede judicial, garantizando de manera extraordinaria mi seguridad durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas". De la misma forma, pide que se le facilite durante su declaración "una dependencia reservada para mi exclusivo uso y convenientemente custodiada, coordinando mi acceso a la diligencia para evitar situaciones de exposición o riesgo".

"Mi voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia. Precisamente para poder cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad, solicito una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial", asevera el escrito.

"Solicito que se acuerde con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial, adecuado al riesgo que se determine, que incluya mi conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial, la protección durante mi llegada y acceso, mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida y traslado posterior a lugar seguro", sentencia.