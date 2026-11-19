La Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos jóvenes de 19 y 20 años por su presunta implicación en la estructura de apoyo del movimiento Blocus España. Ambos pertenecían al entorno más cercano de su supuesto fundador e ideólogo, arrestado el pasado 30 de octubre en Picanya (Valencia), y habrían desempeñado diferentes funciones relacionadas con la coordinación de las actividades del grupo, la protección de la identidad de sus responsables y la adopción de medidas para dificultar las investigaciones policiales.

Según ha informado el instituto armado y recoge Europa Press, las detenciones se enmarcan en las investigaciones abiertas tras los graves disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona. Aquella jornada, alrededor de 500 personas participaron en unos altercados durante los que se produjeron numerosos saqueos y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.

La Guardia Civil describe a Blocus España como "un fenómeno delincuencial que utilizaba convocatorias de protesta como cobertura para organizar saqueos y otros actos violentos".

El pasado 30 de octubre, los agentes detuvieron en Picanya al presunto fundador e ideólogo del movimiento. El análisis posterior de la información recopilada permitió identificar a otros dos jóvenes de su círculo más próximo que, supuestamente, desempeñaban distintas responsabilidades dentro de la estructura de apoyo de la organización.

Coordinación de los saqueos

Uno de los nuevos detenidos habría participado directamente en la coordinación de las actividades del grupo. Para ello, presuntamente creó una cuenta de mensajería mediante procedimientos destinados a dificultar su identificación.

A través de ese perfil habría intervenido en la dirección de un grupo utilizado para coordinar las convocatorias y transmitir las instrucciones necesarias para llevar a cabo los saqueos.

El segundo arrestado, por su parte, habría asumido funciones relacionadas con la seguridad de la organización y la protección de la identidad de su principal responsable.

Entre las medidas que supuestamente propuso figuraba volver a grabar, con la participación de varias personas, el vídeo en el que el presunto fundador de Blocus se presentaba públicamente como líder del movimiento.

Con esta maniobra se pretendía dificultar que los investigadores pudieran atribuirle la autoría de la grabación original y favorecer así la continuidad de la actividad delictiva.

Fotografías sin consentimiento

Las pesquisas también han permitido descubrir un procedimiento utilizado presuntamente por uno de los investigados para obtener imágenes de terceras personas sin su conocimiento.

El método consistía en distribuir enlaces que simulaban conducir a vídeos publicados en una conocida red social. Sin embargo, cuando los destinatarios accedían a ellos, se activaba la cámara de sus teléfonos móviles y se enviaba una fotografía del usuario sin que este fuera consciente de lo ocurrido.

Los agentes también han detectado posibles maniobras para eliminar evidencias de la actividad del grupo y dificultar el avance de la investigación. En concreto, uno de los detenidos habría borrado decenas de mensajes durante las horas anteriores y posteriores al arresto del presunto fundador de Blocus, ocurrido el 30 de octubre.

El movimiento, paralizado

La Guardia Civil ha subrayado que, desde la detención del principal impulsor del movimiento en Picanya, Blocus no ha vuelto a llevar a cabo ninguna de las movilizaciones violentas que tenía convocadas.

"Con estas dos nuevas detenciones, la Guardia Civil avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de las personas que habrían desempeñado funciones de dirección y apoyo dentro de la estructura del movimiento", ha señalado el instituto armado.

Por último, la Benemérita ha advertido de las consecuencias legales que pueden derivarse de la participación en este tipo de altercados. En particular, ha recordado que quienes intervengan en movilizaciones violentas pueden enfrentarse a responsabilidades penales, con repercusiones especialmente importantes para el futuro de los menores de edad.