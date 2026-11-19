Los principales candidatos al Congreso por Guipúzcoa han participado este miércoles en un debate electoral organizado por El Diario Vasco, en el que la inmigración, la seguridad ciudadana, la vivienda y el autogobierno vasco han centrado buena parte de las intervenciones. El encuentro, celebrado en DV Gunea, ha estado marcado por los enfrentamientos entre el Partido Popular y las formaciones que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez, así como por el ataque sufrido por el candidato popular, Jon Echeverría, durante una visita de campaña a Hernani.

El debate, moderado por los periodistas Iris Moreno y Javier Roldán, ha reunido a Maribel Vaquero (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Rafaela Romero (PSE-EE), Jon Echeverría (PP), Rosa Rubio (Frente Amplio) y Maite Gartzia (Podemos). Vox, por su parte, ha declinado la invitación para participar en el encuentro.

A pesar de llevar quince años sin conseguir representación en Guipúzcoa, el PP ha concentrado buena parte de las críticas de sus adversarios. Echeverría ha defendido las posiciones de su partido en materia de inmigración, seguridad y vivienda, además de exigir a EH Bildu una condena expresa del ataque sufrido en Hernani. Aunque también se han producido discrepancias entre el PNV y EH Bildu y entre los nacionalistas y los socialistas, los enfrentamientos con el candidato popular han ocupado buena parte de un debate en el que el PP ha sido la única formación presente que ha defendido una alternativa al Gobierno de Sánchez.

Jon Echeverría tiene bailando a toda la piara nazional y sozialista de la región vasca 😂😂😂 pic.twitter.com/m4Cy8A8FF0 — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) November 18, 2026

El ataque de Hernani

Uno de los asuntos más controvertidos ha sido el ataque sufrido por el candidato popular durante el pasado fin de semana en Hernani. Echeverría acudió a la localidad para hacer campaña, pero fue recibido por un grupo de proetarras que lanzó piedras, huevos y petardos.

El representante del PP ha reclamado a todos sus adversarios una condena de los incidentes y ha reprochado especialmente a EH Bildu que no haya utilizado esa fórmula. La formación independentista ha expresado su "rechazo absoluto" a lo ocurrido, una respuesta que también ha provocado las críticas del PNV. Maribel Vaquero ha reclamado que este tipo de episodios se "condenen" de forma expresa, sin recurrir a otras formulaciones.

El incidente ha tenido también consecuencias en la campaña de los populares. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañó el martes a Echeverría durante una visita electoral a Éibar, después de los acontecimientos registrados en Hernani.

A pesar de las discrepancias sobre la condena del ataque, el candidato popular ha mantenido menos enfrentamientos directos con EH Bildu que con el PSE-EE y el PNV.

Choque por la inmigración

La seguridad ciudadana ha sido otro de los asuntos que han enfrentado al candidato popular con sus adversarios. Echeverría ha establecido una relación directa entre inmigración e inseguridad y ha afirmado que "seis de cada diez mujeres en Irun tienen miedo de ir por alguna calle".

La declaración ha provocado una dura respuesta de la representante socialista, Rafaela Romero, que ha cuestionado la veracidad de sus palabras. "Bulos no", ha repetido la candidata del PSE-EE, que, según la crónica publicada por El Diario Vasco, ha llegado a acusar hasta en cinco ocasiones a Echeverría de difundir "bulos".

Romero también ha aprovechado el enfrentamiento para criticar los acuerdos del PP con Vox, formación a la que ha calificado de "partido racista, antivasquista y machista".

Por su parte, el candidato popular ha cuestionado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, incluida la regularización de inmigrantes. Sus planteamientos han encontrado la oposición de las representantes de Frente Amplio y Podemos, que también han rechazado el modelo defendido por el PP.

El enfrentamiento entre socialistas y populares ha sido una de las constantes del debate. Romero ha apostado por la confrontación directa con Echeverría, siguiendo una estrategia similar a la empleada por Sánchez frente al PP durante la campaña.

El debate sobre vivienda

Las diferencias entre los candidatos también han quedado patentes al abordar la política de vivienda, una cuestión que, según El Diario Vasco, estuvo detrás del adelanto electoral.

En este apartado, el PP y el PNV han coincidido en la necesidad de proteger a los pequeños propietarios, frente a las propuestas de las formaciones de izquierda, que han centrado sus intervenciones en la defensa de los inquilinos.

La principal discrepancia ha surgido en torno a la limitación de los alquileres. Echeverría ha sido el único candidato que no ha defendido establecer topes a los precios en las zonas tensionadas, una medida respaldada por los otros cinco participantes.

El debate sobre vivienda también ha provocado enfrentamientos entre el PNV y EH Bildu. Vaquero ha cuestionado las políticas de la izquierda abertzale, mientras que sus intercambios con el representante popular han incluido acusaciones de "mentir".

La candidata nacionalista también ha reprochado al PP que "no saben ni pintar ikurriñas" y ha querido descartar cualquier posibilidad de acuerdo con Vox: "Con Vox nunca nada, punto final".

EH Bildu carga contra el PP

La representante de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, ha centrado buena parte de sus intervenciones en advertir sobre las consecuencias de un eventual Gobierno del PP y Vox.

La candidata de la izquierda abertzale ha defendido las políticas del bloque progresista y ha asegurado que el frente reaccionario "nos quiere llevar al pasado". También ha planteado la disyuntiva entre "barbarie o civilización", ante la que considera que "no hay equidistancia posible".

En materia de pensiones, Etxebarrieta ha trasladado un mensaje de tranquilidad al asegurar que "no van a petar".

EH Bildu ha evitado entrar en los enfrentamientos más intensos del debate, una estrategia diferente a la del PSE-EE, que ha buscado confrontar directamente con los populares. Pese a que ambas formaciones compiten por convertirse en la primera fuerza política de Guipúzcoa, sus representantes apenas han protagonizado choques entre sí.

La izquierda abertzale afronta la recta final de la campaña con el objetivo de concentrar el voto contrario a un Gobierno del PP y Vox. Sus dirigentes han llegado a plantear en los mítines la posibilidad de hacer "historia" en las elecciones del 29 de noviembre.

El PNV busca su espacio

El PNV también ha tratado de marcar distancias con sus adversarios durante el encuentro. La formación nacionalista afronta una campaña condicionada por la polarización y busca atraer a los electores que se sitúan entre sus posiciones y las del PSE-EE y EH Bildu.

El autogobierno vasco ha sido uno de los asuntos abordados, junto con las críticas del Partido Popular a la pérdida de "influencia" de los nacionalistas en Madrid.

El tren de alta velocidad también ha provocado discrepancias. Echeverría ha cuestionado la posición del PNV respecto al proyecto ferroviario, mientras que la representante socialista ha sido la única que ha defendido expresamente la conexión de Guipúzcoa con Navarra a través de Ezquio.

Por su parte, las candidatas de Frente Amplio y Podemos han mantenido posiciones muy similares en buena parte de sus intervenciones. Ambas han centrado sus propuestas en aumentar las exigencias sociales, laborales y de vivienda, además de criticar las políticas del PP y Vox.

La representante de Podemos, Maite Gartzia, también ha defendido el derecho de autodeterminación.

Seis escaños en juego

El debate se ha celebrado a pocos días de unas elecciones en las que Guipúzcoa elegirá a seis representantes para el Congreso de los Diputados. La cita del próximo 29 de noviembre tendrá especial importancia para la disputa entre el PNV y EH Bildu por la hegemonía nacionalista en el País Vasco, mientras que los socialistas también aspiran a imponerse en el conjunto de la comunidad autónoma.

En las elecciones generales de 2023, los seis escaños de la provincia se repartieron a partes iguales entre el PSE-EE, EH Bildu y el PNV, con dos diputados para cada formación.

Las encuestas recogidas por El Diario Vasco contemplan un posible cambio en esa distribución. Según esas estimaciones, EH Bildu podría alcanzar tres representantes, los socialistas conservarían sus dos escaños y el PNV retrocedería hasta uno.

El resultado también determinará la capacidad de influencia de los nacionalistas en el Congreso, tanto si Pedro Sánchez consigue mantenerse al frente del Ejecutivo como si se produce un cambio de Gobierno de la mano del PP y Vox.

Además, los resultados de noviembre podrían influir en la posición de las distintas formaciones de cara a las elecciones municipales y forales previstas para mayo.

En este contexto, el PP afronta la recta final de la campaña con el objetivo de recuperar una representación que no consigue en Guipúzcoa desde hace quince años. Echeverría ha aprovechado el debate para defender una alternativa al Gobierno de Sánchez, cuestionar sus políticas migratorias y de vivienda y exigir una condena expresa del ataque sufrido en Hernani.