El voto de los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos del Gobierno de Pedro Sánchez puede afectar a 14 escaños en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Supremo denegó la semana pasada las medidas cautelares de suspensión en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas con la Ley de Nietos que habían solicitado Iustitia Europa y Vox. El Alto Tribunal rechazaba así la petición de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles. La decisión contaba con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados, Antonio Fonseca-Herrero, que consideraba que el voto de los hijos también debía ser suspendido, al igual que el de los padres. Por su parte, la magistrada Alicia Millán sostenía en otro voto particular concurrente que los hijos de los nacionalizados obtuvieron la nacionalidad por una disposición que no está en duda en el proceso.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital temen que "permitir el voto de los 189.678 hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos puede repercutir de forma notoria en los resultados de las próximas elecciones generales del 29-N".

"En un escenario en el que esos casi 190.000 votos se fueran a computar en las circunscripciones más ajustadas de los pasados comicios de 2023, donde el último escaño se decidió a menudo por menos de 2.000 o 5.000 votos, podría tener una afectación de hasta 14 escaños", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo aún no ha recibido la información del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el número de votos dividido por circunscripciones".

"La Ley de Nietos es el mayor pucherazo y fraude electoral que se recuerda en el derecho electoral español. La última resolución del Supremo permitiendo votar a los hijos de los nacionalizados no va a evitar que se puedan presentar impugnaciones electorales por la citada Ley de Nietos", concluyen.

Recordamos que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazaba en otra resolución las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares contra su decisión inicial de dejar en suspenso los efectos de la Ley de Nietos para los nacionalizados con la polémica instrucción elaborada por la hermana del exministro de Transportes Óscar Puente, Sofía Puente, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Los magistrados afirmaban en un auto que "conforme va desarrollándose la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares, esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA".

Una decisión "práctica, no jurídica"

Tal y como publicó este diario, la resolución de la Sala Tercera es práctica, pero no jurídica. Dicha decisión se ha tomado porque los magistrados consideraban que era imposible la ejecución de la suspensión y no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados tras la resistencia a colaborar en este asunto que ha mostrado el Gobierno de Pedro Sánchez desde el pasado mes de septiembre. Si se acordaba suspender el voto de los hijos, pero no se conseguía prohibir finalmente, se abría la puerta a una grave inseguridad jurídica para las elecciones generales del 29 de noviembre, que podría desembocar en impugnaciones de los resultados por parte del PSOE.

No obstante, la decisión adoptada no puede considerarse jurídica, ya que si se suspende el derecho a voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos, por lógica jurídica sus hijos tampoco tendrían que ejercer el derecho a voto en los comicios. La resolución se ha acordado por los magistrados apoyándola con la nariz tapada.

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