Uno de los momentos más tensos del debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a unos días de las elecciones generales del 29 de noviembre ha sido el arranque del bloque dedicado a los servicios públicos, momento en que Alberto Núñez Feijóo ha hablado de las catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda, que Sánchez no ha mencionado en su primera intervención.

"Ni una palabra sobre los 115 muertos en el mismo corredor" ferroviario, ha reprochado el líder del PP recordando que dos días después de lo ocurrido en Urda se fue a un mitin del PSOE y se puso a bailar. "Si se hubiera muerto un familiar suyo, ¿se hubiera puesto a bailar a las 48 horas?", le ha preguntado.

Según Feijóo, el balance de los servicios públicos se puede resumir en el Ministerio de Transportes, "de Ábalos a Puente, y siempre Sánchez". "¿Qué ha ocurrido? Corrupción", ha dicho el líder del PP señalando que el dinero para inversiones "se iba a mordidas". También ha mencionado el machismo, la "incompetencia" ("decían que el tren vivía su mejor momento", ha rememorado) y la "soberbia". "Ni una sola vez ha pedido perdón. Aproveche para pedir perdón" a las víctimas, ha señalado recordando su ausencia en los funerales.

#CaraACaraRTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP: "Estamos hablando de servicios públicos, el señor Sánchez ha hablado lo que ha querido en su primer turno y ni una palabra sobre trenes, el servicio público ferroviario"#29Nrtve pic.twitter.com/QE4PxYr53N — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

El líder del PP le ha lanzado después cinco preguntas tras señalar que "los servicios públicos no se proclaman, se gestionan":

¿Por qué seguía en el corredor ferroviario la seguridad "de hace treinta años"?

"¿Hicieron algo después del accidente de Adamuz?"

¿Por qué no reaccionaron a los 170 fallos en el corredor Madrid-Sevilla?

"¿Por qué no hicieron caso a los avisos de los maquinistas?"

¿Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que los restos se entregasen a las familias?

"Un dolor que me llevaré conmigo"

Un noqueado Sánchez ha respondido que si tenía "que pedir disculpas y perdón, por supuesto se lo pido". "Es un dolor que me llevaré conmigo", ha dicho Sánchez sin contestar ni a las ausencias a los funerales ni a la mención de los bailes o a las preguntas concretas. En su lugar, el presidente ha mencionado por primera vez en el debate a Isabel Díaz Ayuso por su gestión de las residencias en la pandemia, el accidente del Metro de Valencia y el Yak-42. "Lecciones las justas", ha contestado Sánchez en un contraataque en el que ha tirado de la "reducción del gasto en infraestructuras en la Xunta" en la época de Feijóo, mención que ha hecho que el líder del PP exclamara que tiene a "700 asesores" preparándole los papeles.

#CaraACaraRTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP, sobre los accidentes ferroviarios: "Lo que falta es gestión. El mantenimiento ha bajado un 13% y así pasa lo que pasa. No confunda el accidente con una negligencia".#29Nrtve pic.twitter.com/Jz00c4wgNP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

Tras un rifirrafe sobre si hubo o no subida en la inversión en el sistema ferroviario, Sánchez ha intentado llevar el debate al terreno de las pensiones afirmando que el PP pretende "privatizar" el sistema. "Yo lo voy a garantizar", ha contestado Feijóo animando a Sánchez a preguntarle a Santiago Abascal, no a él, en el próximo debate sobre este tema.

"Doy gracias de poder hacer este cara a cara"

El asunto de los trenes ha vuelto a aparecer después, cuando Feijóo le ha recomendado a Sánchez "ser más prudente" cuando es el presidente de un país que tiene "el 70 por ciento de los muertos en alta velocidad". Tras prometer entre otras cosas una auditoría en toda la red y poner al frente "a gente competente, no a palmeros ni a hooligans con Twitter", en alusión a Óscar Puente, ha censurado que Sánchez ha gestionado las catástrofes "como una negligencia continuada".

Su intención, ha dicho, es que los ciudadanos "cojan el AVE sin miedo". "¿Cuántas veces ha cogido el AVE?", le ha preguntado el líder del PP. "Muchas veces y mi familia también", ha dicho Sánchez. "Yo en estos años he cogido el AVE 130 veces y doy gracias de poder estar haciendo este cara a cara con usted", ha dicho el popular.