La búsqueda de Manuel Ferrero, conocido como 'El Ruso', continúa sin resultados nueve días después de los sucesos que conmocionaron Oviedo. El hombre, de 64 años, está señalado como presunto responsable de un tiroteo en el que resultó herida una adolescente de 17 años y de una explosión que acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional y causó heridas graves a otro agente. Mientras la Guardia Civil trata de localizarlo, sus publicaciones en Internet han permitido reconstruir algunos aspectos de su pasado y conocer su particular relación con las armas.

Según una investigación publicada por La Nueva España (LNE), el sospechoso llevaba más de diez años participando en foros de Internet. En ellos no solo compartía detalles sobre su situación personal y sus problemas con la justicia, sino que también presumía de haber utilizado armas de fuego y comentaba cuestiones relacionadas con los explosivos.

El placer de disparar

Uno de los testimonios más llamativos apareció en Internet hace una década. En aquella publicación, Manuel F. Á. reflexionaba sobre las sensaciones que, a su juicio, experimentaba una persona al disparar contra un ser vivo.

"La verdad es que disparar un arma en un principio resulta agradable, te hace sentirte grande, poderoso. Pero lo que verdaderamente te hace un 'hombre' es ver el resultado del disparo sobre un cuerpo vivo, luego puedes comentar lo que has sentido y si es en el tuyo, te convertirá en un 'súper-hombre'", escribió en un mensaje recuperado por LNE.

Sus comentarios no se limitaban a reflexiones sobre las armas. El fugitivo afirmaba haber disparado en numerosas ocasiones, tanto durante su paso por el servicio militar como después, en el ámbito civil. Entre las experiencias que decía haber protagonizado figuraban un disparo contra un automóvil tras un atraco y otro que habría alcanzado a una persona en una pierna. Se trata, en cualquier caso, de episodios relatados por él mismo cuya veracidad no ha podido establecerse a partir de la información publicada.

Los explosivos también aparecían entre los asuntos sobre los que intervenía. El pasado junio, durante una conversación en un foro acerca del asalto a una entidad bancaria en Casinos (Valencia), el sospechoso expuso sus hipótesis sobre el gas empleado por los atracadores y analizó los posibles fallos de quienes habían ejecutado el robo.

Problemas con la justicia

Las publicaciones también ofrecen información sobre la vida cotidiana del hombre al que buscan las fuerzas de seguridad. En distintas conversaciones, Manuel relató sus desavenencias con un vecino, una relación conflictiva que, según su versión, había desembocado en juicios y en periodos de arresto domiciliario de quince días.

En el terreno profesional, explicaba que trabajaba por cuenta propia en instalaciones de fontanería, electricidad y gas. También hacía referencia a las dificultades económicas que atravesaba y a una enfermedad que condicionaba su movilidad: la artrosis.

Precisamente, sus problemas físicos protagonizaron el último mensaje que se le conoce. El 8 de noviembre, dos días antes del ataque de Oviedo, aseguró en Internet que su estado de salud había empeorado hasta el punto de que algunas jornadas apenas podía caminar, de acuerdo con lo publicado por La Nueva España.

Una búsqueda sin resultados

El dispositivo para capturar al fugitivo se ha extendido por diferentes puntos de Asturias. Los investigadores han realizado batidas en Villafría, Grado y otros municipios y enclaves rurales de la comunidad. También han establecido controles en las carreteras y revisado el sistema de alcantarillado para intentar encontrar algún indicio que permita localizar al sospechoso, según detalla LNE.

Las pesquisas han llevado a los agentes incluso fuera del Principado. El lunes 16 de noviembre, una información sobre su supuesta presencia en Manresa (Barcelona) desencadenó una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra que terminó sin resultados.

El aviso partió de unos vecinos que creyeron haber visto al hombre buscado. A las 11.22 horas, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre la posibilidad de que viajara en alguno de los dos trenes de Rodalies que habían salido de Manresa en dirección a Moncada y Reixach.

Ante la alerta, la Guardia Civil se ocupó de detener el primer convoy, mientras que la policía autonómica catalana intervino en el segundo. Los agentes identificaron a los pasajeros y registraron ambos trenes con ayuda de especialistas de los Tedax y de unidades caninas.

La inspección permitió descartar que el fugitivo estuviera a bordo y que existiera algún peligro para los viajeros. Una vez concluida la actuación, los pasajeros pudieron regresar a los convoyes, que recuperaron su actividad a las 13.30 horas.

El operativo tuvo consecuencias para el servicio ferroviario. Rodalies informó de la suspensión temporal de la circulación entre Manresa y Moncada Bifurcación, mientras se desarrollaban las comprobaciones policiales en el entorno de las estaciones de Manresa, Moncada y Reixach y Sardañola del Vallés.

Como medida adicional, las fuerzas de seguridad reforzaron preventivamente la vigilancia en las principales estaciones de Barcelona. Sin embargo, ninguna de estas actuaciones permitió encontrar al sospechoso.

La inquietud de los vecinos

La ausencia de noticias sobre el paradero de 'El Ruso' mantiene la preocupación en Oviedo. El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli (PP), ha advertido del temor que generan los objetos abandonados en la vía pública después de la explosión mortal.

El regidor ha reconocido que resulta "inevitable" que la población "tenga miedo" cuando encuentra mochilas o equipajes sin propietario aparente. También ha censurado a quienes puedan estar dejando estos objetos deliberadamente para provocar alarma.

Canteli se ha referido concretamente a una maleta abandonada en la calle Uría. A su juicio, quien la coloca allí "no la deja por casualidad", sino con la intención de "hacer daño y para molestar". Por ese motivo, ha reclamado "un poco de respeto" hacia los ciudadanos.