La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha autorizado a ADIF a reparar la vía en la que se produjo el accidente el pasado 28 de octubre y que segó la vida de 69 personas.

ADIF no podía reparar la vía del accidente de Urda porque la jueza de Orgaz había puesto el tramo bajo custodia judicial para preservar todas las pruebas que pudieran servir para esclarecer las causas del siniestro. La magistrada pidió que se requirieran pruebas materiales de la vía, así como las cajas negras de los trenes y los datos del fallo del sistema LZB.

En una providencia, la juez autoriza a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a llevar a cabo las labores de reconstrucción y reparación de la zona de la vía donde se produjo, el pasado 28 de octubre, el accidente ferroviario de Urda. La juez otorga esta autorización después de que el Ministerio Fiscal lo haya solicitado tras la inspección y trabajos de topografía pertinentes en la zona del accidente.

Además, ADIF ya ha concretado a la magistrada un informe sobre las labores de reconstrucción y reparación. Así, también le otorga esta autorización con el compromiso por parte del organismo dependiente de Transportes de informarle una vez terminadas las labores de todos los elementos que han cambiado.

En este sentido, la juez quiere saber qué elementos concretos se han cambiado para restablecer la circulación en la vía, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y modificación. Esta documentación será estudiada en la causa en la que la juez investiga los posibles causantes del accidente. La causa sigue, por el momento, bajo secreto de sumario.

Un técnico pide parar la vía

En el caso de la investigación del accidente de Adamuz, un ciudadano anónimo que asegura ser técnico ferroviario con más de 30 años de experiencia ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro en el que asegura que fue despedido por negarse a fabricar material para las vías que era defectuoso. El técnico afirma conocer que ese material fue situado en las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz y pide a la juez de Montoro que paralice cautelarmente el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Madrid.

El técnico asegura que le corresponde una responsabilidad civil y que debe informar de ciertas irregularidades en la vía en la que se produjo el accidente de Adamuz, que segó la vida de 46 personas. "Observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema, me veo en la obligación moral y en el deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor de Su Señoría y de los investigadores, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria", explica el escrito en el que pide adquirir la condición de testigo protegido para no ser identificado en ningún momento.