La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a Salvamento Marítimo que precise cuántos inmigrantes irregulares rescató en el mar durante los días 30 y 31 de julio de 2026, es decir, lo que duró la invasión a Ceuta.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando la invasión de la Ciudad Autónoma; para lo que ha programado nuevas citaciones como testigos y se encuentra recibiendo numerosos informes y documentación con el objetivo de tener un mapa general de lo que sucedió durante la invasión.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, da tres días a la institución para que especifique cuántas personas rescató durante la invasión. "A tenor del contenido del escrito de respuesta al requerimiento de 19.10.2026 (act. 733) remitido por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa (act. 1.269) requiérase a dicho organismo para que en el plazo de tres días hábiles precisen cuantas de las personas rescatadas en el mar y trasladadas a puerto en las aguas de Ceuta lo fueron durante los días 30 y 31 de julio 2026, los tramos horarios en que se realizaron, los lugares en que fueron localizados y cualquier dato identificativo que pudieron tener de ellos y unidad o unidades que intervinieron en el salvamento".

De la misma forma, requiere a la Asociación Hazte Oír, personada en el procedimiento como acusación popular, que le remita el material audiovisual que tenga sobre un vehículo de la marca Ford Focus con matrícula española del que habla la asociación en uno de los tres escritos. La asociación habla de dos varones con actitudes sospechosas con los que coincidieron sus representantes en el ferri de camino a Ceuta durante la madrugada del 31 de julio, pocas horas después de que comenzase la invasión.

Según el escrito, los mencionados dos varones ocuparon el Ford Focus plateado y el coche permaneció estacionado en el espigón del Tarajal, junto a la línea fronteriza, en la madrugada del 30 de julio y durante buena parte de aquella jornada. Siempre según la querella, ambos atendían solo a determinadas personas que entraban por la frontera, a las que entregaban con urgencia ropa seca, y observaban sin descanso a cuantos llegaban.

Entre las diligencias que pidió al juzgado, la asociación solicitó que la Dirección General de Tráfico identificara al titular del vehículo y que la Guardia Civil investigara a sus ocupantes.