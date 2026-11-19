Borja Fernández, coordinador general de la Unión Rural Asturiana, ha advertido este jueves en En Casa de Herrero, de esRadio, de que la presencia de osos pardos entre las viviendas de algunos pueblos de montaña de Asturias obliga a revisar hasta dónde llega la protección de la especie. "Yo creo que lo que toca ahora mismo es establecer hasta dónde va a llegar esta protección, hasta dónde van a estar los límites", explicó (escúchalo en esRadio).

Los vecinos de Villatresmil y Fastias, dos pequeñas localidades del concejo asturiano de Tineo, viven pendientes de la presencia de osos que se acercan a las viviendas. Uno de los casos que más inquietud ha generado es el de un vecino de unos 80 años que vive solo y cuyo colmenar, situado junto al hórreo de su propiedad, ha sido atacado por un oso. Eso le ha generado tal estado de miedo que otros residentes han comenzado a organizar rondas nocturnas para protegerle.

La Consejería de Medio Rural del Principado asegura que activó el protocolo tras recibir el aviso de los vecinos. Entre las medidas adoptadas figuran la vigilancia, la instalación de cámaras y la colocación el pasado 6 de noviembre de una trampa para facilitar la captura del animal. El Gobierno asturiano sostiene que se trata de un episodio puntual. El programa recordó también que en Palencia, los vecinos de San Martín de los Herreros llevan más de dos semanas pendientes de la presencia de un oso pardo que ha llegado a entrar en el cercado de una explotación ganadera situado a escasos metros de la vivienda de la propietaria. El animal ha provocado daños en el ganado y la Junta de Castilla y León estudia ahora qué medidas puede adoptar.

"Con unos límites"

La inquietud de estos pueblos ha llegado este jueves al programa En Casa de Herrero, de esRadio, donde Borja Fernández, coordinador general de la Unión Rural Asturiana (URA), ha reclamado una respuesta que permita compatibilizar la protección de la especie con la seguridad de quienes viven en el medio rural.

"Ahora mismo es habitual encontrarse con osos en determinados municipios del Principado", ha explicado Fernández, que considera necesario revisar los límites de la protección y estudiar cómo actuar ante los ejemplares que se acercan a los núcleos habitados. "Lo que no se puede permitir es que la única medida que se tome sea poner una trampa y a ver si hay suerte y entra el oso y lo podemos llevar para otro lado", ha señalado.

El representante agrario ha insistido en que los vecinos no pretenden acabar con la especie. "El sector agrario y ganadero asturiano y la gente del medio rural para nada quiere exterminar la especie ni quiere ir contra la especie. Lo único que estamos pidiendo es un control de población".

Su organización, según explicó, tiene información de prácticamente todos los municipios, y su diagnóstico es que "en todas las zonas de montaña está habiendo conflictos ya". En el reportaje previo, el programa atribuyó a Fernández la denuncia de que en apenas un mes se han producido ocho ataques a una misma explotación ganadera de la zona, así como problemas con lobos.

El caso de Cangas del Narcea

Durante la entrevista, Fernández ha recordado el ataque sufrido por una mujer en Sonande, en el concejo de Cangas del Narcea en el año 2021. Carmen Suárez, que entonces tenía 75 años, paseaba por una carretera en torno a las 9 de la noche y fue atacada por un oso. Sufrió heridas en la cara y una fractura de cadera.

Cuatro años después, en abril de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenó al Principado a indemnizarla con 83.600 euros al considerar que la Administración no había adoptado las medidas necesarias para evitar el ataque, pese a conocer el riesgo existente en la zona.

Fernández ha asegurado que la Consejería llegó a alegar que la señora no llevaba un spray de defensa cuando "la cuestión es qué hacía un oso en medio de un núcleo poblado". El coordinador sostuvo también que "en Asturias hace tiempo que el oso está fuera de peligro de extinción, al igual que el lobo". Sin embargo, se trata de una especie protegida y catalogada en España como amenazada.

Colmenas con pastor eléctrico

Los daños más extendidos, según Fernández, los sufre sobre todo la apicultura. En las zonas de montaña, explicó, "es totalmente inviable" tener colmenas sin pastor eléctrico, algo que "supone un coste de producción añadido". Puso como ejemplo al mayor productor de miel de Asturias, integrado en su organización, que "tiene absolutamente todos los colmenares electrificados". "Esto significa que tiene que ir periódicamente a revisar los cercados, tiene que controlar que las baterías no se acaben", detalló. Si el circuito falla, ese colmenar va a sufrir daños y va a perder la producción.

Fernández descartó que las ayudas resuelvan el problema: "La gente no quiere indemnizaciones". A su juicio, "los apicultores quieren vivir de su producción y de su trabajo", y en este momento "estas zonas están masificadas de oso".

La petición: un control de población

El coordinador subrayó que el sector agrario y ganadero asturiano y la gente del medio rural "para nada quiere exterminar la especie", y afirmó que "lo único que estamos pidiendo es un control de población como tiene que haber en cualquier especie".

Fernández advirtió de que "estamos llegando a unos límites en los que hablamos de una cosa muy seria", porque ya hay precedentes de ataques a personas, y de que "aquí acabarán tomando medidas cuando pase una desgracia".