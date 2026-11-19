En dos semanas han llegado 10.000 ilegales a una isla de 12.000 habitantes. "Una segunda invasión". Así lo definen los pescadores de La Restinga. Fernando Gutiérrez denuncia en Es la Mañana "cómo se achican en puerto estas embarcaciones: se le saca el agua, que no se sabe en qué estado está y se está tirando en la bahía de nuestro puerto, que se está llenando de basura".

El Puerto de El Hierro forma parte de la reserva marina de la isla. La pesca y el buceo son sus actividades económicas principales. El año pasado 405.000 turistas eligieron El Hierro para sus vacaciones (un 38% más) y se gastaron de media 1.133 euros por persona. Hoy, el sector está sufriendo una oleada de cancelaciones.

"Los bares, los restaurantes, los apartamentos, los pescadores, los centros de buceo... Toda la actividad económica de nuestro pueblo que esencialmente depende del mar se ve afectada por esta invasión migratoria que estamos sufriendo", denuncia Fernando. A esto hay que sumar que "no hay medios de transporte para trasladar a toda esta gente desde La Restinga hasta el centro de acogida la población de San Andrés que está en el centro de la isla de El Hierro".

Esto repercute también en la forma en la que se desplazan los vecinos en una isla en la que la orografía y la falta de infraestructuras marcan el día a día de los herreños, por ejemplo, para ir al único hospital.

Alfonso añade otro ejemplo: "Una persona que sale de un pueblo que está a 40 km de la capital para ir a una revisión médica al hospital se sube en la guagua y después de viajar durante 40 minutos se encuentra que no le atienden porque está saturado y tiene que volverse a su casa en otra guagua. Y mañana vuelve otra vez al hospital, a esa misma cita y se encuentra con la misma situación al día siguiente. ¿A esto cómo le llamamos? ¿Cómo le podemos llamar a esta situación de una persona que está delicada de salud?"

En el Hospital principal de Nuestra Señora de los Reyes, los médicos están doblando turnos porque tienen orden de atender de forma prioritaria la emergencia humanitaria.

Sin embargo, los vecinos denuncian que, como en Ceuta, no se atiende la situación crítica que padecen los locales.

"Se ha roto nuestra vida cotidiana" – se emociona Fernando. "Nos encontramos desbordados por toda esta situación. Lo que estamos pidiendo que esto se pare, que se controle, que se ordene. Somos españoles en el Atlántico, aquí viven españoles y vamos a seguir denunciando este sinsentido, esta sinrazón que estamos viviendo en la isla de El Hierro".

Hasta ahora, la única solución ha sido el traslado de 500 ilegales a Tenerife y Gran Canaria, también desbordadas. Sin embargo, los vecinos de El Hierro no serán rescatados, trasladados a la península, ni recibirán ayudas. Ellos seguirán intentando ejercer la pesca o mantener abiertos sus bares o escuelas de buceo para poder seguir viviendo en su isla.