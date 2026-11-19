La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado ampliar el plazo para depositar el voto por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los electores podrán entregar sus sobres en las oficinas de Correos hasta las 14:00 horas del jueves 26 de noviembre, un día más respecto al calendario establecido inicialmente.

La decisión se ha adoptado este jueves, 19 de noviembre, y cuenta con el visto bueno de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. La ampliación afecta a todos los electores que se encuentren en España y permite realizar el depósito del voto durante el horario habitual de apertura de las oficinas postales, con el límite máximo de las dos de la tarde.

El acuerdo de la Junta Electoral Central modifica el plazo inicialmente previsto para el depósito del voto por correspondencia, que terminaba el miércoles 25 de noviembre.

Con esta decisión, los ciudadanos que hayan solicitado el voto por correo disponen de una jornada adicional para entregar la documentación electoral en las oficinas de Correos.

La ampliación se aplicará en todo el territorio nacional y estará sujeta a los horarios habituales de apertura de las oficinas postales. En cualquier caso, el plazo concluirá de forma definitiva a las 14:00 horas del 26 de noviembre.

La Junta Electoral Central ha tenido en cuenta el visto bueno de Correos para adoptar esta medida y ha trasladado a la compañía la responsabilidad de garantizar que los sobres lleguen a tiempo a las mesas electorales.

Correos deberá garantizar la entrega de los sobres

En el acuerdo, la JEC encarga expresamente a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que extreme la diligencia para asegurar que los votos recibidos puedan entregarse el día de las elecciones en las respectivas mesas electorales.

El organismo electoral recuerda así la importancia de que todo el procedimiento de recepción, clasificación y distribución de los sobres se desarrolle dentro de los plazos legalmente establecidos.

La decisión también se ha comunicado a la Dirección General de Política Interior y a Correos, que deberá dar la debida difusión a la ampliación del plazo para que los electores conozcan el nuevo calendario.

Qué ocurre si ya se ha solicitado el voto por correo

Los ciudadanos que hayan solicitado el voto por correo deben tener en cuenta que, una vez aceptada su solicitud por la Oficina del Censo Electoral, ya no podrán votar presencialmente en su mesa electoral el día de las elecciones.

La documentación necesaria para ejercer el derecho al voto se envía a la dirección indicada por el elector en su solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Correos se encarga de entregar las solicitudes recibidas a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, responsables de remitir a los interesados la documentación electoral correspondiente.

La ampliación del plazo llega a diez días de la celebración de las elecciones generales, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Los electores que hayan elegido esta modalidad de participación tendrán ahora hasta el jueves 26 para depositar su voto en las oficinas postales, siempre antes de las 14:00 horas.