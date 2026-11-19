El fugaz primer ministro de Cultura de Pedro Sánchez, Máximo Huerta, rememoró de nuevo este miércoles cómo fue su breve paso por el Ejecutivo sanchista y su relación con el presidente del Gobierno, que atraviesa una complicada campaña electoral y este jueves se enfrenta al cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

Huerta, apartado de la televisión y dedicado a la literatura y a su librería desde su dimisión a los seis días de ser nombrado por un conflicto con Hacienda, habló en La Mesa de Antena 3 de cómo llegó al Ministerio y de las peculiares circunstancias de su cese. Sobre su fichaje, contó que le llamó "un número desconocido" cuando estaba desayunando a punto de participar en la Feria del Libro ("no he vuelto a cogerlo ni aunque sea de Iberdrola", ha bromeado) y quien estaba al otro lado era Pedro Sánchez.

Tras darle Huerta la enhorabuena, Sánchez le dijo que le llamaba "por otra cosa" y le ofreció la cartera de Cultura. Cuando Huerta le prometió que se lo pensaría, le dijo que no, que tenía que responder si aceptaba o no "durante la llamada". Como es sabido, el escritor dijo que sí: "A lo mejor soy un osado, o estaba influido por el estado de ánimo del país. Yo me contagio mucho, y dije 'Cultura, qué bonito'".

Huerta "no lo pensó" y según confesó en La Mesa, "si pudiera hacer una máquina del tiempo" y volver a ese momento "diría que no" porque no le "ha traído nada bueno". Hace unos años, Huerta aún decía que "volvería a decirle que sí" al presidente.

Sobre su dimisión nada más estrenarse el Gobierno y que acabó convirtiéndose, no obstante, en una rareza en los Ejecutivos sanchistas, volvió a comentar la surrealista conversación que tuvo con Sánchez durante su marcha y otros detalles. Según contó, le pidieron dilatar una hora su dimisión: "Yo creo que en esa hora, buscó a otro ministro".

En el despacho del presidente, cuando Huerta le dijo que tenía el discurso de dimisión escrito, Sánchez se levantó a pasear por la sala: "Pensé: ya está, la seducción. Un ejercicio de seducción, él de pie y yo sentado". El presidente, entonces, le preguntó a Huerta cómo creía que se hablaría del propio Sánchez en el futuro. El escritor pensó: "Si el que está dimitiendo soy yo". "Yo era el cesado pero no lo parecía", contó Huerta a los contertulios.

🗣️ @maximohuerta cuenta en #LaMesa qué ocurrió exactamente en el despacho con Pedro Sánchez durante su dimisión: "Se levanta y pasea por el despacho y digo, 'ya está la seducción'" ▶️ Recuerda, ya puedes volver a ver #LaMesa en @atresplayer 📲 https://t.co/mwCl5Sh8F4 pic.twitter.com/ihQsG8rM8V — La Mesa (@LaMesa_A3) November 19, 2026

Sobre el momento actual de Pedro Sánchez basándose en lo que llegó a conocerle, Huerta consideró que "ni siente en este momento ni padece, en este momento ya le da igual". Y señaló que está rodeado de un grupo de fieles, de un "grupo de beatas" que le defienden "como un dios único".

"No le afectan ni las preguntas de Susanna ni lo que vaya a pasar", dijo el expresentador sobre la entrevista de esa mañana en Espejo Público. "Es un genio en este sentido, ha conseguido que nos hayamos olvidado de los muertos" y ahora hablemos de su portada en la revista Lecturas. "Consigue que todos hablemos de lo que él quiere. No empatiza, no le afecta", señaló, "es un embaucador maravilloso" y "sabe, como el guapo de la clase, que va a gustar". "Yo no sería capaz de entrevistarle como Susanna", dijo ante Griso, presente en el plató. "No sabría porque me cohíbe. Es un tipo de perfil que a mí me cohíbe".

Griso aludió a sus impresiones durante una entrevista que tuvo varios momentos destacados, como el instante en que la presentadora le habló de la pertinencia de su ausencia en el funeral de Urda alegando motivos religiosos. Según la periodista, le volvió a ver utilizando "un tono muy bajo, seductor" que según contó le recordaba a las "primeras entrevistas que le hice". "Había momentos en que no terminaba de oírle bien", comentó la presentadora, para quien todo "estaba muy estudiado" y buscaba rebajar la imagen de crispación y altivez que se vio en la entrevista en Telecinco con Carlos Franganillo y que "no le funciona".