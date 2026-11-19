El histórico dirigente del PSOE vasco, Nicolás Redondo, muy decepcionado con el candidato Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que no votará al PSOE el próximo 29 de noviembre y ha dejado caer que votará al Partido Popular a la vez que ha reclamado que no se vote en blanco. Redondo también ha cargado directamente contra la negociación del PSOE con Carles Puigdemont en el extranjero: "En ningún país normal el segundo partido más votado se va a Waterloo a negociar con un huido de la justicia".

En una entrevista en Onda Cero, el exdirigente socialista ha reivindicado la importancia de ejercer el derecho al voto, en un momento que coloca a España en un estado de "extrema gravedad". En ese sentido, el exsecretario general del PSE, preguntado por si votaría al PSOE, ha respondido que "no, no, no" y que pese a tener cierto "pudor" en decir a quién va a votar, ha señalado que por sus declaraciones es "fácil" que la gente lo sepa.

Redondo comparte el diagnóstico que el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha hecho de Sánchez, que ha asegurado que el presidente del Gobierno es una persona con una "ambición desmedida". De esta manera, el vasco ha señalado que el expresidente catalán "describe perfectamente al personaje" y recuerda que ambos han sido socios.

Redondo ha denunciado el cambio de pensamiento del PSOE en la aplicación de la Ley de Amnistía: "¿Cómo es posible que todo un partido que la consideraba inconstitucional, al día siguiente diga que es constitucional?".

Por otro lado, el socialista vasco expulsado del PSOE ha explicado que la situación en el País Vasco es "muy crítica", en un contexto que coloca a EH Bildu, los herederos de la banda terrorista ETA, como partido ganador. Redondo también señala directamente al PNV: "Es el partido más inmoral de la política española". Por último, ha cuestionado las cesiones al separatismo: "Al nacionalismo no se le combate dándole más, dándole todo lo que pide", ha insistido.

Uno de los muchos socialistas que no votarán a Sánchez

Nicolás Redondo, que fue purgado por Sánchez en 2023 por "faltar al respeto de forma reiterada", se suma a la 'lista negra' de socialistas que van a votar en blanco o al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para acabar con la deriva autoritaria de Sánchez.

A Redondo se suma el expresidente del Gobierno Felipe González, que ha confirmado que votará en blanco al considerar que ninguna formación política le representa actualmente. Por su parte, el exministro del Interior José Luis Corcuera ha anunciado que votará al Partido Popular, al que considera el "mal menor", mientras que el exalcalde socialista de La Coruña Paco Vázquez también ha confirmado que depositará la papeleta de Alberto Núñez Feijóo.

A ellos se suma el exministro de Cultura César Antonio Molina, que ha anunciado igualmente su voto al PP. El expresidente madrileño Joaquín Leguina, que ya respaldó a Feijóo en las generales de 2023, también ha asegurado que no votará al PSOE de Sánchez, mientras que el exsecretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez ha descartado apoyar a su antiguo partido, aunque sin revelar a qué formación votará.