Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la entrevista aPuigdemont en El Mundo

Puigdemont, en El Mundo: "Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida"

El golpista fugado, Carles Puigdemont, ha recibido a Esteban Urreiztieta en Waterloo, Bélgica, para hablar por primera vez de cómo fueron las negociaciones secretas de Junts con el PSOE para al presidente del Gobierno. Retrata a Pedro Sánchez como "una persona amoral y con una ambición desmedida" y se jacta de haberse "aprovechado" sin límites de esa ambición "para derrotar a España". Admite que "les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos". Y desvela que "aceptaron bastante fácil la amnistía". "Pensaba que lo lucharían un poco más- dice el fugado- pero para mi sorpresa fue que no". Y ocurrió lo mismo con el polémico sistema de financiación autonómica: "Con la financiación nos ofrecieron incluso chantaje narrativo: ¿Cómo vais a renunciar a tanto dinero?" y habla de Zapatero. Dice que se fiaba más del expresidente del Gobierno que del actual. Esto es solo la primera parte. Mañana publicarán la segunda en la que abordará su fuga y la negociación para la foto con Sánchez. Dice el editorialista que "el relato de Puigdemont sitúa al presidente ante el espejo de su obra: Sánchez puso a la nación en almoneda e instrumentalizó las altas instituciones del Estado, desde la Fiscalía al Tribunal Constitucional, para continuar en el poder" y de cara al 29-N sostiene que "el país necesita un gobierno que mire por el interés general, no uno que siga sacrificándolo sin pudor en el altar de los intereses propios, cueste lo que cueste".

Puigdemont admite que se aprovechó de "la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España" 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/MHt3qMvrsM — esRadio (@esRadio) November 19, 2026

Los hijos de los "Nietos" pueden decidir 14 escaños

El Tribunal Supremo ha rechazado rescindir el derecho a voto de los hijos de los Nietos por falta de tiempo y colaboración de la Junta Electoral Central. Tal y como cuenta Libertad Digital, la Sala de lo Contencioso reconoce que, de haberse pedido esta medida al comienzo del proceso, hubiese tomado otra decisión. Pero eso no ha sucedido y ahora el voto de estas personas, tal y como explica Miguel Ángel Pérez, puede afectar a 14 escaños en las elecciones del 29-N. Es decir, puede repercutir de forma notoria en los resultados.

Mientras, la "ley de nietos" que propone el PP para que puedan votar en el País Vasco y Navarra los exiliados por la violencia y las amenazas de la ETA, sigue sumando apoyos. El periodista Gorka Angulo, que tuvo que abandonar las Vascongadas por las amenazas de los terroristas, aplaude la propuesta en El Mundo y sobre todo lo hace porque, dice, "volver para convivir ahora es imposible". Lo sabe bien porque él regresó en 2005 y desde entonces, confiesa, que más de una vez se ha arrepentido. Esta campaña ha destapado lo que en aquella tierra era un secreto a voces: los proetarras siguen fuertes. Hoy cuenta ABC que la Ertzaintza ha identificado "a cincuenta cachorros de Bildu entre los que apedrearon a Echeverría en Hernani". The Objective, por su parte, ha identificado al hombre que increpó al joven candidato del PP por Guipúzcoa en Eibar. Se trata de "un habitual de los mítines de Sánchez".

La anormalidad se cronifica en Ceuta

Le decía ayer el presidente del Gobierno a Susanna Griso que "la situación hoy en Ceuta, afortunadamente, es muy, muy buena en relación con la situación que tuvimos el 30 y el 31 de julio". Sánchez dice que la ciudad avanza "muy rápido" hacia la normalidad pero las noticias le desmienten. El Faro de Ceuta se hace eco de una operación secreta de la UDYCO, preparada desde Madrid y bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, que se ha desarrollado en una nave de Eurolinea, en el Tarajal. No se descarta una posible relación con la investigación del narcotúnel descubierto en este mismo polígono. Mientras, la investigación sobre la invasión sigue dando frutos. Frente a la postura del CNI, la Policía aporta datos importantes sobre la avalancha. ABC cuenta "el jefe marroquí para la seguridad del Mundial está vinculado con la red que alentó la invasión de Ceuta". Entretanto, el PSOE ha expulsado del partido a dos diputados que criticaron a Sánchez por la gestión de la invasión y apoyaron los presupuestos de Vivas, pero mantiene a Abdelah Mustafa que tachó el feminismo de "odio al hombre" y pidió implantar el islam como "modo de vida".

¿A dónde iba el dinero de los trenes?

Según ABC, "El ministerio de Ábalos pagó un tratamiento de cáncer a su mujer", Carolina Perles. Transportes abonó al menos 13.000 euros con cargo al gabinete del ministro entre 2021 y 2022. Los pagos se realizaron a cuenta de la "caja pagadora" del departamento camuflados a través de un contrato sanitario de "mascarillas y PCR". Tanto el doctor señalado como la propia interesada niegan la información y aseguran que fue tratada en la sanidad pública.

Preocupación creciente por el DNI electrónico

Hay otra partida de la que se habla mucho estos días. Los siete millones de euros que se ha gastado el Gobierno en 61.603 teléfonos móviles para identificar a los votantes con MiDNI. Vozpópuli denuncia que Interior "podrá bloquear a distancia los dispositivos que verificarán el DNI digital en las elecciones". La misma información ha llegado a la redacción de El Debate donde Isabel Durán se pregunta "por qué exige el Gobierno que alguien pueda ver y controlar a distancia la pantalla de un teléfono situado en una mesa electoral, quién puede manejarlos a distancia, qué datos registran o quién controla a quien los controla". Preguntas muy oportunas como estas otras: "¿Por qué no dicen marca y modelo? ¿Son chinos? Solo sabemos que son Android, pero no duden que pronto lo averiguaremos".

Feijóo y Sánchez preparan el cara a cara de esta noche

Esta noche, a las 22:00, Sánchez y Feijóo tienen una cita en el único cara a cara de la campaña. Ambos han despejado sus agendas para preparar el debate a fondo. Desde Génova admiten que el líder del PP se guarda una sorpresa con la que pretende dar un giro de guion al cara a cara y desvelan a El Mundo que el PSOE quiso dejar fuera del debate el bloque de la corrupción. No lo consiguió porque el PP se opuso. Los populares trasladan la presión al PSOE, dicen que es el presidente el que debe remontar y quien tiene problemas para adaptarse a los tiempos. Creen, según La Razón, que a Sánchez le interesa convertir el debate "en un estercolero" y el diario de Prisa avanza que Feijóo centrará sus ataques al candidato socialista en la corrupción, las tragedias ferroviarias y la crisis de Ceuta. Desde Ferraz admiten que la prioridad de Sánchez es "estar tranquilo", no como en 2023. Que entonces le sorprendió el tono y que eso no volverá a pasar. Según El País, "intentará desmontar los bulos judiciales que da por hecho que su rival empleará".

Los dos candidatos intentarán convencer a la enorme bolsa de indecisos que aún hoy, a diez días de las elecciones, no saben qué papeleta coger. Son unos cuatro millones de electores. Por ahora, los sondeos diarios no arrojan novedades, a la espera de lo que pueda suceder esta noche. El bloque de derechas obtendría la mayoría absoluta con un PP que recupera terreno en detrimento de Vox. En las izquierdas, el PSOE sigue creciendo en detrimento de Podemos que podría quedarse por debajo del 1% de apoyos y de Frente Amplio que empieza a frenar su caída. Pero la conclusión de todos los analistas es que el debate no moverá votos de izquierda a derecha o a la inversa, sino entre los candidatos del mismo bloque. Dice Juanma Lamet en El Mundo que mientras veamos en pantalla a los candidatos de PP y Vox, "Feijóo competirá en realidad con Santiago Abascal por el electorado fronterizo entre ambos, y Sánchez, con Ada Colau". La candidata del Frente Amplio concede una entrevista a El País en la que defiende el voto a su partido y admite que "la ultraderecha ha sabido diagnosticar mejor que el PSOE el malestar social"