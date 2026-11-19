Segunda entrega de las "confesiones" de Carles Puigdemont en El Mundo. Tras una primera parte en la que Pedro Sánchez ha quedado retratado como un tipo con una "ambición desmedida" cuya obsesión por el poder permitió a Puigdemont derrotar a España, según la particular lectura del líder separatista, una segunda entrega insiste en los perfiles patológicos del presidente del Gobierno. "Nuestra experiencia nos dice que es capaz de vender lo que sea. No obstante, veo muy poco probable que el señor Sánchez esté en condiciones de articular una mayoría", declara Puigdemont.

El expresidente de la Generalidad muestra en la entrevista su sorpresa ante las imputaciones de corrupción contra quien fuera uno de sus interlocutores socialistas de referencia, el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán: "Lo tenía y lo tengo por una persona correcta, humilde, que nunca ha cambiado su condición aunque tuviera encima una gran responsabilidad política. Ésa es la impresión que a mí me dio, a pesar de que sólo le conocí en los encuentros que tuvieron lugar a partir de las elecciones. No me pareció una persona que encajara en el típico perfil del granuja corrupto que intenta cobrar comisiones por todos los sitios. Me supo mal a nivel personal. A nivel político él era un fontanero y dentro de las dificultades que teníamos se dedicaba a ello y era una persona que hablaba poco de lo que hacía. Cuando fue detenido supimos que iba a afectar muchísimo al proceso de negociación".

En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, Puigdemont aprovecha una pregunta sobre las joyas para afirmar que "me sorprende que Zapatero sea el primer ministro español procesado. Lo digo con toda honestidad, me sorprende muchísimo porque no sé por qué no se procesó a Aznar con los atentados del 11-M o por qué el señor Rajoy no lo está por el 'M. Rajoy'. Me sigue llamando la atención, cuando ves lo que ocurre en Francia, que ha tenido ya varios expresidentes condenados o pueden tener esta vez una presidenta que ya va a llegar condenada al Elíseo, que en España el primer presidente imputado sea el señor Zapatero".

Puigdemont añade sobre los casos de corrupción de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Rodríguez Zapatero así como los del hermano de Sánchez y su esposa que "para mí es inconcebible que el primer ministro de España no tuviera como mínimo indicios de todo eso, no lo puedo entender. No sería explicable. Quiero decir también que me sorprendió muchísimo la virulencia de su rueda de prensa después de la detención de Santos Cerdán, en la que lo condenó. Me sorprendió muchísimo y no me gustó porque era un colaborador suyo. No conoces muchas cosas del sumario y, si las conoces, es que las conocías de antemano. O eres un cínico o es que te da igual lo que pase. Podía decir 'vamos a llegar hasta el final', pero con Cerdán fue mucho más allá".

El dirigente separatista comenta también que el Partido Socialista le ofreció una fotografía con Pedro Sánchez en los pasillos del Parlamento Europeo que rechazó porque "yo particularmente quería tener una conversación política tranquila, discreta, larga, con el presidente Sánchez, para ver hasta dónde quiere llegar, qué piensa de esto, dónde está el problema. Una conversación normal con alguien a quien has hecho primer ministro. Y esto no se produjo nunca".

Según Puigdemont, la oferta consistía en "una fotografía con Pedro Sánchez, primero en los pasillos del Parlamento Europeo y luego en el plenario el día que él compareció. Pero yo no quiero una foto. Si tiene que ser un encuentro sin foto me va perfectamente. No me interesa la foto, joder".

Cuestionado sobre la posibilidad de repetir un acuerdo como el que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa tras las generales de julio de 2023, Puigdemont asegura que "es una pregunta difícil de responder ahora porque la campaña electoral ha comenzado y no sabemos lo que está dispuesto Pedro Sánchez a vender. Nuestra experiencia nos dice que es capaz de vender lo que sea. No obstante, veo muy poco probable que el señor Sánchez esté en condiciones de articular una mayoría. Como tampoco que esté en condiciones de convencernos a nosotros de que esta vez sí va a cumplir lo que pactemos".

Contactos con el PP

Puigdemont también se ha referido a las especulaciones sobre los contactos entre PP y Junts para una moción de censura. Ha negado tales contactos y ha asegurado que "no ha habido un alineamiento con la estrategia del PP en su campaña contra el PSOE. Sí ha habido coincidencias en algunos puntos. Las ha habido, las puede haber en el futuro, pero no más allá de lo que han dicho públicamente. No ha habido ninguna propuesta. Necesitaría el concurso de Vox y nosotros somos como el agua y el aceite con Vox".

Dos fugas y el omnipresente maletero

El líder de la asonada separatista del 17 también ha hablado sobre sus dos fugas. Respecto a la primera, insiste en que no salió del garaje de su casa oculto en el maletero de un coche conducido por un sargento del servicio de guardaespaldas de los Mossos.

En cuanto a la segunda, acontecida en agosto de 2024, tras presentarse en Barcelona para dar un mitin el día de la investidura de Salvador Illa, Puigdemont niega que hubiera un acuerdo con el Gobierno y la Generalidad para dejarle escapar: "Para nada había ninguna colaboración y no la podía haber tampoco de ninguna forma. De hecho, yo estaba convencido de que a mí se me detendría. Me reuní con mi familia una semana antes aquí en esta sala para decirle que muy probablemente la próxima reunión la haríamos en una cárcel en Madrid".