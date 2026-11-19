A diez días de las elecciones generales -29 de noviembre de 2026-, todas las miradas de la campaña electoral se centran en el gran debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Al frente de este encuentro televisado, que se celebra este jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas en las instalaciones de Madrid Content City, estará la periodista María Casado Paredes, presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión —institución organizadora del evento—, Casado asume el reto de arbitrar el duelo dialéctico más esperado de la campaña electoral.

Pero, ¿quién es María Casado?

Nacida en Barcelona en 1978 y licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, María Casado cuenta con más de dos décadas de experiencia en los medios de comunicación. Sus primeros pasos profesionales tuvieron lugar en las ondas en 1999, incorporándose a Ràdio 4 (Radio Nacional de España), para después pasar por Catalunya Ràdio y regresar a RNE como subdirectora de magacín.

A lo largo de su carrera en RTVE ha conducido informativos y magacines de referencia como el Telediario Fin de Semana, 59 segundos, Los desayunos de TVE o La mañana de La 1, además de asumir proyectos en Canal Sur, Mediaset y la productora de Antonio Banderas. Al frente de la Academia de Televisión desde 2018, acumula una amplia experiencia en la moderación de debates electorales.

Vida personal

De origen humilde en Barcelona y primera universitaria de su familia, combina su carrera con una activa rutina deportiva (carrera junto al mar, crossfit y pesas).

La periodista mantiene una esfera privada marcada por su faceta maternal y su cambio de residencia. En 2023 dio a luz a Daniela, fruto de su relación con la artista Martina diRosso), teniendo como padrino al actor Antonio Banderas. En diciembre de ese mismo año su relación sentimental con Martina se rompió. Anteriormente mantuvo un romance con la presentadora Toñi Moreno (entre 2016 y 2017) y estuvo casada durante unos diez años con Guiomar Roglán hasta 2015.

Así será el debate

Hay que recordar que la batalla dialéctica de los grandes candidatos a la presidencia se divide en cinco bloques temáticos —vivienda, economía, política social, regeneración democrática, y migración y política exterior—, rigiéndose por un estricto pacto de tiempos y la intervención de árbitros deportivos para garantizar el cumplimiento de las normas.

Los líderes debaten sentados en sillas blancas con una separación de 2,5 metros. Se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre, mientras Casado moderará desde un atril. Está previsto que dure dos horas.

Tras un minuto y medio inicial de exposición, se abordan en cinco bloques de 16 minutos (ocho por candidato) los temas de Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social, Corrupción y Regeneración, y Migración y Política Exterior.

El tiempo es cronometrado por árbitros de baloncesto y está prohibido el uso de móviles en el plató. Se incluyen dos pausas publicitarias de tres minutos con acceso a un único asesor por candidato.

El debate terminará con el habitual "minuto de oro".