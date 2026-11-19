Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves al cara a cara electoral más esperado de la campaña del 29-N. Una cita que ambos llevan días preparando y para la que no estarán solos: los dos candidatos acudirán acompañados de sus equipos de máxima confianza, integrados por responsables de sus respectivos gabinetes, dirigentes políticos y asesores de comunicación. Sin embargo, solo uno de ellos podrá acceder al plató durante las pausas del encuentro para asistir directamente a los candidatos: Diego Rubio, en el caso del presidente del Gobierno, y Marta Varela, en el del líder del PP.

El equipo de Sánchez estará integrado por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la directora de Comunicación de los socialistas, Ana Manzano. Por su parte, Feijóo contará con su jefa de gabinete, Marta Varela; la diputada Mar Sánchez Sierra; el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; el director de Comunicación de la formación, Luis de la Matta, y el asesor Lucas Martinón.

Diego Rubio, el académico que dirige el gabinete de Sánchez

El principal apoyo de Pedro Sánchez durante el cara a cara será Diego Rubio Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde septiembre de 2024, cuando sustituyó a Óscar López tras su nombramiento como ministro.

Nacido en Cáceres en 1986, Rubio cuenta con una trayectoria fundamentalmente académica e institucional, alejada de la carrera orgánica tradicional dentro del PSOE. Se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el mejor expediente académico del país y el Premio Nacional de Excelencia Académica.

Posteriormente completó su formación en instituciones como la École Normale Supérieure de Francia y la Universidad de la Sorbona, realizó una estancia académica en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se doctoró en la Universidad de Oxford.

Antes de incorporarse al núcleo de colaboradores de Sánchez, desarrolló su carrera como investigador y docente en Oxford y como profesor en IE University, donde fundó el Center for the Governance of Change. También asesoró a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Europea.

Su vinculación con el Gobierno comenzó en 2020, cuando asumió la dirección de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País. Entre 2023 y 2024 fue secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica, hasta dar el salto a la dirección del gabinete presidencial.

Junto a Rubio estarán Lydia del Canto, Rebeca Torró y Ana Manzano. La primera ocupa la Secretaría de Estado de Comunicación, desde donde se encarga de coordinar la política informativa del Ejecutivo y las relaciones con los medios. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y anteriormente dirigió el diario Levante-EMV, además de trabajar en la comunicación del PSPV-PSOE.

Torró, por su parte, es una de las principales responsables de la estructura orgánica socialista. Nacida en Onteniente (Valencia) en 1981, es licenciada en Derecho y desarrolló buena parte de su trayectoria política en la Comunidad Valenciana, donde ocupó diferentes responsabilidades en la Generalidad durante los gobiernos de Ximo Puig. Fue secretaria de Estado de Industria entre diciembre de 2023 y julio de 2025, antes de asumir la Secretaría de Organización del PSOE. También ejerce como portavoz del partido.

Completa la delegación Ana Manzano, periodista y directora de Comunicación del PSOE desde noviembre de 2025. Antes de asumir esta responsabilidad, estuvo integrada en el gabinete del presidente del Gobierno desde 2020 y desarrolló su carrera en equipos de comunicación institucional y política.

Marta Varela, la periodista que acompaña a Feijóo

Al otro lado del plató estará Marta Varela, directora del Gabinete de la Presidencia del PP y una de las colaboradoras más cercanas a Alberto Núñez Feijóo. Será ella quien pueda entrar durante los descansos para asistir al candidato popular.

Su relación profesional con Feijóo se remonta a su etapa al frente de la Xunta de Galicia. Nacida en Santiso (La Coruña) en 1983, se licenció en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y trabajó anteriormente en medios como la cadena COPE y Europa Press.

En 2009 se incorporó a la Administración autonómica gallega. Allí fue jefa de prensa del presidente de la Xunta entre 2013 y 2020 y posteriormente directora del Gabinete de la Presidencia autonómica. Cuando Feijóo dio el salto a la dirección nacional del PP en 2022, Varela se trasladó a Madrid para continuar al frente de su equipo más cercano.

Desde entonces ha mantenido un papel destacado en el entorno del líder popular, tanto en su actividad política como en la preparación de sus intervenciones y mensajes. También forma parte de la estructura de campaña del PP para las elecciones generales del 29-N.

Junto a ella estará Mar Sánchez Sierra, otra de las personas que lleva más tiempo trabajando con Feijóo. Su relación profesional se remonta a la década de los 90, cuando el actual presidente del PP dirigía el Insalud. Desde entonces ha permanecido a su lado durante buena parte de su trayectoria institucional, primero en la Administración central y posteriormente en Galicia.

Licenciada en Ciencias de la Información, Sánchez Sierra ha trabajado en La Voz de Galicia, la Xunta y diferentes responsabilidades vinculadas al PP. Actualmente es diputada por Madrid en el Congreso y forma parte del círculo de máxima confianza del dirigente popular.

Sémper, De la Matta y Martinón completan el equipo del PP

La delegación popular se completa con otros tres perfiles vinculados a la comunicación política y a la dirección del partido.

Uno de ellos es Borja Sémper, portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte. Nacido en Irún en 1976, cuenta con una larga trayectoria política en el País Vasco, donde fue presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz de los populares en el Parlamento Vasco. Tras su regreso a la primera línea política en mayo de 2026, volvió a asumir responsabilidades en la dirección nacional de la formación.

También estará Luis de la Matta, responsable de Comunicación del PP. Su trayectoria está vinculada a los equipos de prensa de la formación tanto en Galicia como en Madrid, donde ha desarrollado tareas de comunicación política.

El último integrante de la delegación será Lucas Martinón, periodista que trabajó durante años en el equipo de comunicación de Feijóo en la Xunta de Galicia. Nacido en Orense en 1980, se licenció en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y colaboró con el dirigente popular desde 2005. Durante su etapa gallega ejerció como jefe de Comunicación de la Presidencia autonómica, antes de acompañarlo en su salto a la política nacional.

De esta manera, Feijóo vuelve a rodearse de buena parte del equipo que lo acompañó durante su etapa en Galicia, mientras que Sánchez confía en los responsables de su gabinete presidencial y de la estructura de comunicación socialista para afrontar un cara a cara que puede resultar totalmente determinante para aquellos que todavía se encuentren indecisos a 10 días de las elecciones.