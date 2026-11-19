Vox ha decidido trasladar sus propuestas electorales al terreno de los videojuegos. La formación ha presentado 'El reto del sentido común', una plataforma interactiva en la que los usuarios pueden recorrer España y superar diferentes misiones relacionadas con las medidas que defiende el partido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El lanzamiento llega acompañado de una referencia a uno de los títulos más populares del sector, 'Grand Theft Auto VI'. A través de su cuenta en X, Vox ha promocionado la iniciativa con el siguiente mensaje: "Rockstar tiene GTA VI. Nosotros tenemos: El reto del Sentido Común".

El objetivo de la formación es "ampliar el alcance de sus propuestas programáticas y las soluciones que tiene para España". Para conseguirlo, ha desarrollado una experiencia que combina desafíos interactivos, información sobre su programa electoral y una recreación satírica del teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rockstar tiene GTA VI Nosotros tenemos: El reto del Sentido Común. 🎮 https://t.co/DdEMB7tvGM pic.twitter.com/jJyPIYaOmY — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 18, 2026

Un recorrido por España

La aventura comienza con la elección de un personaje masculino o femenino. A continuación, el jugador accede a un mapa de España por el que puede desplazarse para descubrir las distintas pruebas disponibles.

El videojuego cuenta inicialmente con 13 paradas repartidas por el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla. Entre las localizaciones que aparecen se encuentran Madrid, Barcelona, Málaga, La Rioja, Gerona, Murcia y Cádiz. Cada escenario plantea una misión vinculada a una de las propuestas electorales de Vox.

La formación explica que los desafíos están relacionados con cuestiones que, a su juicio, preocupan especialmente a los españoles después de "ocho años de gobierno de Sánchez". De esta manera, los jugadores pueden conocer las medidas del partido mientras avanzan por las distintas regiones.

Uno de los ejemplos más llamativos se encuentra en Barcelona, donde los usuarios deben enfrentarse a un desafío relacionado con la delincuencia. Bajo el nombre de 'Rambla Segura', la prueba consiste en recuperar los objetos robados por carteristas y devolvérselos a sus propietarios.

Antes de comenzar, aparece un panel explicativo que relaciona la misión con una propuesta concreta del programa electoral. En este caso, la medida consiste en destinar "más medios para nuestros agentes".

Impuestos, fronteras y educación

Las pruebas no se limitan a la seguridad ciudadana. En Madrid, por ejemplo, los jugadores encuentran una misión denominada 'Menos impuestos, más prosperidad', centrada en las propuestas fiscales de Vox.

Entre las medidas que se presentan figuran la reducción y simplificación del IRPF, con tipos impositivos que varían en función del número de hijos, así como una rebaja del IVA que comenzaría por los productos de primera necesidad. También se plantea disminuir el Impuesto sobre Sociedades e impulsar medidas de apoyo a los autónomos.

Por su parte, Ceuta alberga uno de los desafíos relacionados con la protección de las fronteras, mientras que otras localizaciones abordan cuestiones vinculadas a la soberanía nacional.

El apartado dedicado a educación, cultura y deporte, denominado 'Mérito y libertad', reúne una decena de propuestas. Entre ellas aparecen la prohibición del burka y el niqab, la eliminación de los menús halal y la retirada de los teléfonos móviles de las aulas.

Además de completar las misiones, los usuarios pueden consultar una hoja de ruta con las distintas paradas, compartir sus resultados y conseguir hasta ocho trofeos a medida que avanzan en el videojuego.

El supuesto móvil de Pedro Sánchez

Uno de los elementos más llamativos de la iniciativa es una recreación satírica del teléfono móvil de Pedro Sánchez, a través de la cual Vox introduce diferentes referencias a las polémicas políticas que han rodeado al Ejecutivo.

El dispositivo ficticio permite explorar conversaciones, fotografías, vídeos y otros contenidos relacionados con el presidente del Gobierno y personas de su entorno político.

Entre las imágenes que aparecen figuran supuestas fotografías de Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos, Leire Díez y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni'.

También se incluyen referencias a los acuerdos del PSOE con Bildu, entre ellas la conocida declaración de Sánchez: "Con Bildu no vamos a pactar".

La simulación incorpora distintas aplicaciones desde las que se pueden consultar vídeos de declaraciones del presidente, datos sobre su gestión y un apartado presentado como un secreto de sumario, con archivos, informes y mensajes relacionados con diferentes controversias políticas.

Todos estos elementos forman parte de una recreación ficticia elaborada con fines satíricos, por lo que no deben confundirse con contenidos auténticos extraídos del teléfono del jefe del Ejecutivo.

Gratuito y sin registro de datos electorales

'El reto del sentido común' puede utilizarse gratuitamente desde el navegador de un ordenador o un teléfono móvil. Aunque funciona a través de una página web, también ofrece la posibilidad de instalar un acceso en el dispositivo.

El videojuego permite activar notificaciones y compartir los resultados obtenidos durante las partidas.

Por último, Vox ha asegurado que no almacenará datos de los usuarios con fines políticos ni electorales.

Con esta iniciativa, la formación busca utilizar el entretenimiento digital como una nueva vía para difundir su programa y acercar sus propuestas a los votantes antes de la cita con las urnas.