Es comprensible la decepción que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado entre los defensores del presidente del Gobierno. El problema es cuando la unanimidad en el análisis del resultado del debate deja poco espacio para la discrepancia y la defensa de Sánchez te lleva a hacer directamente el ridículo.

Eso ha pasado esta mañana en el programa de Silvia Intxaurrondo, La Hora de la 1, donde el gran análisis sobre el postdebate ha consistido en dilucidar cuándo se había hecho Feijóo la foto paseando a su perro y que ha publicado en X esta mañana, con un emoticono de un guiño.

La foto ha sido sometida, al parecer, a un fact checking en toda regla por Estrella Moreno, una tertuliana habitual de Intxaurrondo. Esa imagen "ya la tenían", dice muy seria, con tono que quiere sonar serio y detectivesco. "Quiero decir: era de día, ummm, cielo brillante. A las 6 de la mañana, que ayer nos contó que se tenía que levantar para irse a Canarias, aquí en Madrid es de noche cerrada. Esa foto se la hizo hace un par de días o tres, por lo menos, y que si ganaba, solo tenía que publicarla. Pero, efectivamente, da a entender que le ha dominado, que ha dominado al presidente del Gobierno y que es el ganador del debate". Todo ello lo dice muy solemnemente e Intxaurrondo, a continuación, da carta de naturaleza a la labor de fact checking, cuando dice "es que luego descubrimos estos truquillos…".

Feijóo miente hasta cuando va a pasear a su perro. Contó que se tenía que levantar a las seis de la mañana para ir a Canarias y cuelga una foto de día con un cielo brillante, cuando todos sabemos que a las seis de la mañana en Madrid es de noche cerrada.#LaHora20N pic.twitter.com/2Xqn8MQJx1 — Juan Aparicio (@_Juan__A) November 20, 2026

La realidad es que en la foto publicada en X por el Partido Popular en ningún momento se hace mención al día en que se hizo esa foto, no había ningún "truquillo". La tertuliana de TVE e Intxaurrondo podían haberse ahorrado el tiempo dedicado a "descubrir" que no podía ser hoy, porque estaba volando a Canarias, y no caer en el ridículo.

El "minuto yugoslavo" de Iván Redondo

Iván Redondo es otro sanchista que lleva haciendo análisis extraños en todos los platós que le dan espacio, siempre a favor de Pedro Sánchez, con su teoría de que todo irá a su sitio, el corazón y "El Manual".

Durante el debate participó como comentarista en RTVE, y ya habló del "minuto yugoslavo" —el último minuto de Pedro Sánchez—, uno de los pocos momentos memorables de un debate que, en su opinión, no tuvo ganador, frente al consenso de todos los medios, de derecha e izquierda, que han dado como ganador a Feijóo.

Este viernes ha desarrollado en un largo mensaje en X lo que quiso decir cuando habló del "minuto yugoslavo".

Con su pedantería habitual, encabeza el mensaje con un "Dejad que Sánchez sea Sánchez" —escrito en mayúsculas— sin que quede muy claro quién impide que lo sea.

DEJAD QUE SÁNCHEZ SEA SÁNCHEZ #29N

Éste fue el momento en el que apareció en su PRIME. En el 'minuto yugoslavo', Petrovic de tres. Constatación de que estaba entero. Todo lo anterior: una Estrategia centrada en captar la transferencia central tras consolidar en el ecuador de la… — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 20, 2026

"En el 'minuto yugoslavo', Petrovic de tres. Constatación de que estaba entero", negando lo que más de 10 millones de espectadores de media vieron con sus propios ojos: que Pedro Sánchez estaba noqueado casi desde el primer bloque del debate.

Después Redondo se suma a que todo lo que ocurrió ayer forma parte de una estrategia estudiada desde Moncloa: "Todo lo anterior: una estrategia centrada en captar la transferencia central tras consolidar en el ecuador de la campaña el voto estratégico a su izquierda en las provincias de 3,4,5 y 6. Este elector central son 500.000 votos decisivos a los que se dirigió autocrítico, pidiendo disculpas, cero polarizador y explicando como Felipe González en 1993 que entiende el mensaje. Recuerden que son votantes que le apoyaron aquel 23J. Desactivando castigo y buscando adhesión en una calculada contención".

Siguiente párrafo: no hay ganador, según Iván Redondo. ¿Cómo lo explica? De la siguiente forma: "En la primera campaña híbrida de la historia, los roles fueron también híbridos: un 'presidente' que decía las cosas 'de corazón' y un 'fiscal' más que un aspirante. El resultado también es híbrido: no hay ganador y las victorias 'apabullantes' de una parte de la industria de la actualidad es pura hipérbole. Y es que al no haber cuerpo a cuerpo, no puede haber KO". Redondo ha decidido que ayer no hubo cuerpo a cuerpo —que es justo lo que se produce en un debate a dos—, y al no haberlo, no pudo haber ganador. Y como es una campaña híbrida, sea eso lo que sea, el resultado también es híbrido.

Para que quede más clara la idea, insiste en el siguiente párrafo: "Feijóo quería noquearlo como en 2023, pero Sánchez no cometió el mismo error de agotar todo su tiempo defendiéndose. Decir un ganador u otro tiene que ver más con el terreno de los gustos a priori. Dos no se pelean si uno no quiere". En realidad, la imagen que dio Sánchez no es que no quisiese pelear, es que no pudo.

A continuación, Redondo se pregunta si Sánchez ha conseguido su objetivo, y no lo tiene claro: "¿Reconectó el presidente con ese elector central que le votó hace tres años? Es la pregunta. La conductora María Casado también tuvo un perfil bajísimo. Sánchez ignoró a Feijóo en todos los bloques escuchándole como quien ve llover y sin emplear desactivaciones a sus ataques. Ni se defendió ni contratacó. Hablaron pero no debatieron ni dialogaron. En el Post-Debate las mentiras están comenzando a tomar forma estas primeras horas y contribuyendo a forjar criterio a los paisanos en la conversación social. Los efectos del cara a cara los veremos en unos días. Servirá como los 7 anteriores para terminar de convencer a los que ya están y movilizar al voto de los que faltan".

Conclusión que se saca de la manga: todo se decidirá en el próximo debate a cuatro. "Pero ha quedado claro también que el verdadero match será el 'debate a 4' del próximo jueves bajo un timbre: Gobierno de coalición progresista o Consorcio PP-Vox. Nosotros o ellos. Prórroga sí o no".