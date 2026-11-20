La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe contra el terrorismo yihadista con el arresto de cuatro personas acusadas de emplear las redes sociales para extender el odio y captar nuevos perfiles hacia el extremismo. Las detenciones se han producido de forma coordinada en las localidades de San Sebastián (Guipúzcoa), Villanueva y Geltrú (Barcelona) y Fuengirola (Málaga), además de otra actuación que se ha desarrollado en la ciudad autónoma de Melilla.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, los arrestados habían perfeccionado notablemente sus métodos de captación gracias a la utilización de la inteligencia artificial. Mediante estas tecnologías generativas y de optimización algorítmica, los sospechosos lograban diseñar, afinar y viralizar material multimedia altamente persuasivo. Las investigaciones evidencian que el objetivo primordial era incidir sobre sectores vulnerables de la población, principalmente jóvenes y menores de edad, a quienes buscaban adoctrinar mediante narrativas de confrontación y justificación de atentados violentos.

La investigación ha constatado una intensa adhesión doctrinal a las consignas promulgadas por las organizaciones terroristas de Dáesh y Hamás. Entre el numeroso material intervenido figuran grabaciones donde los ahora detenidos manifestaban su lealtad al grupo terrorista, acompañadas de exhibición de armas blancas y proclamas explícitas de violencia. Los implicados justificaban sin ambages la comisión de acciones terroristas indiscriminadas contra objetivos occidentales.

Por su parte, la intervención llevada a cabo en Melilla permitió neutralizar el perfil de un joven que desempeñaba una intensa actividad en redes de gran consumo juvenil. Los agentes destacan la peligrosidad inherente a estas plataformas cuando se convierten en correas de transmisión del fanatismo religioso más radical. Entre los contenidos analizados a lo largo de la investigación se ha localizado material en el que se justifica la violencia y la ejecución de ataques.

El éxito de estas actuaciones ha sido posible gracias a la estrecha colaboración mantenida con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la asistencia del FBI de Estados Unidos. La cooperación policial e internacional se consolida de este modo como el instrumento indispensable para neutralizar las mutaciones de la amenaza yihadista en suelo nacional y blindar el Estado de Derecho frente a la barbarie fundamentalista.