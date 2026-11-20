El aval del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al 'decretazo' ha dado oxígeno al presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta la celebración de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Conde-Pumpido recuperó en el 2023 siendo ya presidente del TC una sentencia que elaboró hace años para avalar el abuso del decreto-ley (decretazos) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Dicha sentencia redactada por Conde-Pumpido fue aprobada gracias al voto de los 7 magistrados izquierdistas del tribunal. El texto negaba que el Ejecutivo del PSOE incurriese en un "uso abusivo o arbitrario" de los decretos-ley.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el aval de Cándido Conde-Pumpido al abuso del 'decretazo' por el Gobierno de Pedro Sánchez ha contribuido a normalizar que el presidente socialista gobierne al margen del Parlamento como un autócrata durante toda la última legislatura. Ha servido para dar oxígeno al Ejecutivo agonizante del PSOE".

"Además, el abuso del 'decretazo' por el Ejecutivo ha sido empleado asiduamente por el Gobierno desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, incluso para hacer propaganda. Su convalidación o derogación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, donde las mayorías son distintas y no se necesita el voto de Junts", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Sánchez ha aprobado durante el periodo preelectoral dos decretos-leyes sobre vivienda aprovechando el tirón mediático del caso Maricarmen. Dichos decretos incluyen la suspensión de desahucios de vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones temporales a ciertas compras supuestamente especulativas, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones o tope del 2 % a las actualizaciones de renta en determinados casos".⁠

"El Ejecutivo también ha aprobado más normas de este tipo en las semanas siguientes en los denominados 'martes sociales', es decir, reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros. Entre ellos, se encuentra un real decreto-ley con ayudas directas a Ceuta (alrededor de 45,3 millones de euros) y medidas de flexibilidad fiscal, medidas de respuesta a la DANA Adam que provocó inundaciones en octubre, así como medidas para el reconocimiento de familias monoparentales y apoyo a familias", subrayan.

"Los decretos-ley deberían ser solo utilizados por el Gobierno para aprobar medidas urgentes y necesarias. Sin embargo, Sánchez los ha empleado para sus intereses políticos y propagandísticos personales, en la que el Poder Ejecutivo gobierna al margen del Poder Legislativo. Todo ello, gracias al presidente del Tribunal Constitucional", concluyen.

La sentencia de Conde-Pumpido sobre el 'decretazo'

Según la sentencia elaborada por Cándido Conde-Pumpido y aprobada en el Tribunal Constitucional en el 2023 sobre el decreto-ley, el Gobierno de Pedro Sánchez explicó y razonó de forma suficiente la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justificó el uso del decreto-ley. Además, subrayaba que existían razones de peso al considerar "los resultados discretos, cuando no insignificantes" alcanzados hasta ese momento por la regulación legal en la materia en 2007, así como la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, "lo que exigía acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal".

Recordamos que los decretos-ley son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno para casos de urgente y extraordinaria necesidad. Esta figura legislativa está recogida en el artículo 86 del segundo capítulo de la Constitución Española: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

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