El juez sustituto del magistrado Santiago Pedraz ha dictado una providencia en la que ofrece a la líder del clan de los Rocho declarar por videoconferencia en lugar de tener que acudir a la Audiencia Nacional el próximo martes.

Cintia Rocho había pedido al juez de la Audiencia Nacional que le ofreciera escolta para acudir a declarar como testigo en el caso de las cloacas del PSOE. "Pongo en conocimiento del Tribunal que desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte", explicaba Cintia Rocho al magistrado, al que le recordaba que su padre y su hermano ya han sido asesinados tras recibir amenazas similares. Cintia temía el desplazamiento desde Badajoz hasta la sede de la Audiencia Nacional, situada en la capital del país. Además, le pedía una dependencia para su uso exclusivo en la sede judicial el día de la declaración.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado propone a la líder del clan del narcotráfico que declare por videoconferencia desde la sede judicial más cercana a su domicilio.

"En contestación al traslado conferido ayer día 19.11.2026 del escrito de doña Cintia Rocho Leal -citada en el presente procedimiento para prestar declaración en calidad de testigo el próximo día 24.11.2026-, únase y visto lo informado, requiérase a la declarante a través del letrado D. Raúl Montaño Hermosell para que en el plazo de UNA AUDIENCIA manifieste si desea prestar declaración por videoconferencia en el Juzgado del Partido Judicial de su residencia evitando de esa manera el desplazamiento o, si, por el contrario, desea prestar declaración en la sede de esta Audiencia Nacional", explica la providencia.

En este sentido, hace referencia a un informe de las fiscales anticorrupción encargadas del caso en el que proponen esta solución después de valorar el riesgo real de las amenazas de muerte: "En cuanto a las medidas de protección solicitadas por la misma como consecuencia de las amenazas que la misma viene sufriendo desde hace años y por las que entiende se debe hace una valoración urgente del riesgo que su desplazamiento en hora y sede conocida para prestar declaración, la Fiscalía no se opone a que se acceda a que dicha testigo preste declaración por videoconferencia". Ello, según las fiscales, evitaría el riesgo en el desplazamiento.

En este marco, también recuerdan que Cintia Rocho no puede acogerse a ser testigo protegido por la exposición pública que ha llevado a cabo en los medios de comunicación en las últimas semanas.

"Entendemos que la solicitante no puede ostentar la condición de testigo protegido en esta causa por las razones expuestas, una vez que se conoce su identidad y demás datos, pues carece de justificación cuando la propia persona interesada ha decidido voluntariamente identificarse públicamente como denunciante y ofrecerse a declarar testigo, haciendo públicos tanto sus datos identificativos como su intervención en el procedimiento penal. La condición de testigo protegido no puede fundamentarse en una pretendida reserva de identidad que ha dejado de existir por decisión expresa de la propia declarante", asevera.

Por último, recalca que las amenazas de muerte que ha sufrido se encuentran enmarcadas en situaciones ajenas a la causa y explica que, de solicitar escolta debido a las citadas amenazas de muerte, puede pedir las medidas de seguridad que considere necesarias en el Juzgado que esté investigando el caso. Por último, le recuerda las medidas de seguridad ya existentes en la Audiencia Nacional y emplaza a consultar a la comisaría de dicha sede judicial en caso de que Cintia Rocho prefiera declarar de forma presencial.

"En el caso de que solicite prestar declaración en la sede de esta Audiencia Nacional podrá ser facilitada la protección que a cualquiera de los intervienes en los procedimientos que ante dicha sede se ventilan reciben en función de sus circunstancias (se trata de un edificio dotado de protección policial, con acceso restringido y adecuadas medidas de seguridad) debiéndose dar traslado de esta petición, en todo caso, a la Comisaría Especial del CGPJ, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional para que adopten las medidas de seguridad que dentro de sus competencias estimen oportunas para asegurar, la integridad de la Sra. Rocho", sentencia el escrito del Ministerio Público.