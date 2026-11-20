El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la jornada de huelga prevista para el próximo lunes, 23 de noviembre, tras alcanzar un acuerdo en materia de seguridad ferroviaria que desbloquea los compromisos pendientes desde el pasado mes de febrero e incorpora mejoras estructurales, incluida la aprobación de un protocolo de actuación frente a fenómenos adversos.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, el pacto alcanzado transforma las reivindicaciones del colectivo "en realidades normativas, operativas y verificables" y permite poner fin a los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero de 2026 que motivaron la convocatoria de paros.

En concreto, Semaf ha destacado que el cierre de un acuerdo sobre el protocolo de actuación ante fenómenos adversos —alcanzado en la tarde del jueves— ha resultado determinante para desatascar el resto de la negociación, dada la complejidad de este punto, y ha asegurado que las medidas pactadas "elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario".

"Esta movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector; y supone un punto y seguido que abre una vía de actuación de los profesionales que estamos en primera línea frente a los responsables del sistema ferroviario", ha subrayado el sindicato tras valorar la "firmeza" demostrada por los trabajadores durante el conflicto.

La desconvocatoria de Semaf se suma a la anunciada el miércoles por CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), que suspendieron la huelga prevista para este jueves en Adif tras lograr que el Ministerio de Transportes aceptara sus demandas sobre dimensionamiento de plantilla y regulación de los tiempos de trabajo.

Por el contrario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó dicho acuerdo al tildar las propuestas de "absolutamente insuficientes" y mantener las movilizaciones en Adif y Adif Alta Velocidad en reclamación de mejoras laborales y de seguridad para el conjunto de la plantilla.