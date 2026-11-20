La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que ordena a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) dar cumplimiento a las medidas cautelares acordadas en resoluciones previas sobre la Ley de Nietos respecto al censo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, le ordena mantener la rescisión del voto a más de 160.000 personas y no a 113.000 como había estimado la JEC.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) —organismo del que dependen la JEC y la OCE— rebajó provisionalmente la cifra de afectados a 113.326 tras alegar la presencia de menores de edad, registros duplicados e inscritos anteriores en el CERA, justificación técnica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó al ratificar las medidas cautelares originales.

En la providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el tribunal determina expresamente que "ninguna de las 163.355 personas que se acogieron a la norma gracias a la instrucción de la Ley de Nietos puedan figurar como electores en el Censo Electoral". Esta disposición afecta tanto a los inscritos en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes que viven en el extranjero (CERA) como a los censados en el régimen ordinario de residentes en España (CER).

La Sala contempla una única excepción a esta exclusión, referida a las "901 personas que presentaron certificación consular", así como a aquellos ciudadanos que aporten dicha documentación de manera fehaciente antes de la celebración de la jornada electoral. La controversia jurídica trae causa de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad tramitados al amparo de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.

El tribunal se pronuncia tras examinar el escrito presentado el 13 de noviembre por la Abogacía del Estado, que incorporaba un informe técnico emitido por el INE, así como los informes remitidos por la Oficina del Censo Electoral con fechas de 28 de octubre y 5 y 11 de noviembre; así como los sucesivos escritos de Iustitia Europa.

Respecto a dichos documentos, la resolución judicial señala que resultan "de difícil comprensión" a la hora de clarificar la ejecución material de lo ordenado. Ante esta circunstancia, el Alto Tribunal recuerda el mandato legal contenido en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prescribe que "las resoluciones judiciales se ejecutarán en sus propios términos". Sobre esta base normativa, la Sala recalca que la vigencia y eficacia de los autos cautelares precedentes permanece inalterada y no admite modulaciones en su aplicación.

Rechaza levantar las medidas cautelares

Asimismo, la providencia examina las diversas solicitudes formuladas por las partes personadas en el procedimiento. Entre ellas figuraban escritos remitidos por asociaciones de residentes en el exterior que solicitaban el levantamiento o la suspensión temporal de las medidas cautelares para permitir el ejercicio del voto, así como requerimientos urgentes de información presentados por otras representaciones procesales, como el partido Iustitia Europa, que demandaba aclaraciones y diligencias en plazos de 24 horas.

El Supremo resuelve "declarar la improcedencia del resto de peticiones" formuladas en esta fase. Los magistrados recuerdan que los recursos de reposición ordinarios interpuestos contra las resoluciones cautelares fueron formalmente desestimados mediante el auto de 18 de noviembre. Del mismo modo, el texto subraya que todas las cuestiones relativas a la gestión organizativa, información sobre el censo o concreción de aspectos operativos del proceso electoral exceden el ámbito de esta resolución incidental y corresponden a las competencias de la Junta Electoral Central, órgano ante el que deberán sustanciarse.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo reitera que el censo para la convocatoria del 29 de noviembre deberá aplicarse con exclusión de las personas afectadas por el procedimiento de nacionalización que no dispongan de la certificación consular exigida.