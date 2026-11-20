Es difícil encontrar una unanimidad tan clara sobre el resultado del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: el ganador claro ha sido el candidato del Partido Popular. Lo dicen los medios de la derecha, los de la izquierda —incluida La Séptima—, en redes sociales, analistas y politólogos… Cambian los adjetivos para describir lo ocurrido anoche en la Academia de Televisión —Feijóo acorrala, Feijóo, Feijóo abruma, Feijóo se crece, Feijóo noquea, Feijóo avasalla, Feijóo apabulla…— pero no la conclusión: el debate electoral entre los dos aspirantes a la Moncloa lo ganó claramente Alberto Núñez Feijóo.

Portadas medios de comunicación

El medio de Ignacio Escolar, eldiario.es, uno de los más claros exponentes de la opinión sincronizada, empezó la noche con una encuesta entre sus lectores sobre quién estaba ganando el cara a cara. Tras el primer bloque, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganaba por un abrumador 75-25 al líder popular. Sin embargo, el resultado final de la encuesta ha sido bien distinto. Hacia las 10 de la mañana del viernes, el resultado se había dado la vuelta, y el ganador claro era Núñez Feijóo con un 53% frente a un 47%, de un total de 57.374 votos emitidos.

Encuesta lectores eldiario.es

El valor de estas encuestas entre lectores de un medio es, no obstante, muy relativo. Por ello, eldiario.es ha encargado también una encuesta flash sobre el cara a cara. En este caso la diferencia a favor de Feijóo es incluso mayor que la que da la votación entre los lectores.

Según Ateneo del Dato, un 45,2% dio como ganador a Feijóo, con 13 puntos de diferencia sobre Pedro Sánchez, al que solo vieron superior un 31,9% de los encuestados. Sobre el efecto en relación al voto en las urnas, hasta un 9% se replantea qué papeleta escogerá el 29 de noviembre, mientras que un 1%, por debajo del margen de error de la encuesta, asegura que cambiará su voto.

No es el único medio de izquierdas que ha dado como ganador a Feijóo en el debate de este jueves. Javier Ruiz tuvo que reconocer en la recién estrenada La Séptima, nada más terminar el cara a cara, que Alberto Núñez Feijóo parecía "haber ganado el debate", no sin antes criticarle que hubiese interrumpido, mentido y faltado a la verdad.

Si Javierito dice que Feijoó parece haber ganado el debate… shit yourself, little parrot pic.twitter.com/9VBVVMtNtn — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) November 19, 2026

Por su parte, El País también realizó una encuesta entre sus lectores, que ha arrojado un resultado todavía más contundente que el de eldiario.es. La encuesta, a la que han respondido unos 35.000 lectores, da ganador a Feijóo por un 64%, frente a un 36% de Sánchez. Además, un 32% dicen que el debate ha influido en su intención de voto de cara al próximo 29 de noviembre.