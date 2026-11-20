La recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre entra en su fase decisiva y los movimientos estratégicos de los principales candidatos empiezan a marcar el pulso de la campaña. Fuentes del Partido Popular han confirmado este viernes que Alberto Núñez Feijóo acudirá finalmente la próxima semana a La Hora de La 1 para ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo, despejando así una de las mayores incógnitas mediáticas de este ciclo electoral.

La decisión llega apenas veinticuatro horas después del debate cara a cara con Pedro Sánchez y tras el anuncio realizado en directo por la propia Intxaurrondo este jueves, cuando desveló que la televisión pública había cursado cuatro invitaciones formales a los líderes de las principales formaciones —Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau—. Mientras la presentadora apuntaba entonces que solo la mitad de los aspirantes habían confirmado su disposición a acudir al espacio matinal, el movimiento de Génova sitúa al candidato popular en primera línea a escasos días de la apertura de las urnas.

Un regreso cargado de simbolismo tres años después

El reencuentro entre Feijóo e Intxaurrondo posee un evidente peso político y televisivo. El dirigente gallego no pisa el plató de La Hora de La 1 desde el 17 de julio de 2023, en el tramo final de la anterior campaña de las generales. Aquella entrevista dejó uno de los momentos más recordados de la reciente historia televisiva del país, cuando ambos protagonizaron un tenso intercambio a cuenta de la revalorización de las pensiones conforme al IPC durante los gobiernos del PP.

Durante los últimos tres años, desde el programa matinal de RTVE se ha recordado en reiteradas ocasiones la ausencia del líder de la oposición pese a las invitaciones cursadas. Por su parte, al inicio de la presente campaña, la dirección popular había condicionado cualquier presencia del candidato en la corporación pública a que las entrevistas se realizaran estrictamente en espacios de producción propia, señalando sus reservas respecto a la línea editorial del ente.

Una vez constatado que el formato dirigido por Intxaurrondo cumple con dicho requisito —funcionando bajo producción interna desde agosto de 2023—, el equipo de campaña de Feijóo ha optado por dar el paso y aceptar el reto.

Televisión Española ha propuesto por carta que la entrevista tenga lugar el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el cierre de campaña, una fecha que en Génova ven con buenos ojos para poner el broche a su despliegue informativo, si bien el calendario definitivo sigue terminando de encajarse con los actos territoriales.

Confianza en el liderazgo y una agenda sin refugios

El paso al frente del candidato popular responde a un cambio de enfoque táctico respecto a 2023. Lejos de adoptar una posición conservadora para proteger la ventaja que le otorgan las encuestas tras el cara a cara, la cúpula de Génova ha diseñado una última semana de máxima exposición en todos los frentes, asumiendo incluso los escenarios tradicionalmente más exigentes para sus siglas. En el entorno de Feijóo subrayan que la consigna no es especular con los resultados, sino salir a disputar cada voto en cualquier formato, sin vetos ni zonas de confort, como ya ha demostrado en las últimas semanas ofreciendo entrevistas en medios como laSexta o la cadena SER.

Esta disposición contrasta con el compás de espera que todavía mantienen otros aspirantes respecto a determinadas citas mediáticas en esta recta final, en un contexto en el que distintos analistas han venido señalando la importancia de que los candidatos se sometan al escrutinio de periodistas con líneas editoriales diversas antes de acudir a las urnas. Al aceptar acudir tanto a platós de televisión generalista como a espacios de la televisión pública con los que ha mantenido notorias discrepancias en el pasado, Feijóo busca proyectar una imagen de solvencia y disposición al contraste directo frente a la cautela que otros líderes han mostrado a la hora de cerrar sus agendas en terrenos menos favorables.

De las cadenas privadas a Plex

La cita en La Hora de La 1 será la culminación de una semana frenética en el plano audiovisual para el presidente del Partido Popular. Antes de acudir a RTVE, Feijóo protagonizará un doblete televisivo el lunes 23 de noviembre: por la mañana responderá a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público (Antena 3) y por la noche será entrevistado por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco.

Ese mismo lunes, el candidato popular volverá a abrir una ventana hacia el electorado más joven grabando una conversación con Daniel Alonso Agúndez, conocido como Plex. El creador de contenido y pareja de Aitana, que acumula más de 30 millones de seguidores entre sus distintas plataformas sociales, publicará la charla antes del debate a cuatro previsto para el jueves 26. Con este movimiento, el PP da continuidad a su estrategia de explorar audiencias alternativas fuera de los circuitos políticos tradicionales, tras el paso previo de su líder por pódcast de gran alcance como The Wild Project o El Sentido de la Birra.

Todo ello se intercalará con una intensa gira territorial que llevará a Feijóo este sábado a protagonizar el mitin central de campaña en la plaza de toros de Valencia, el domingo a Murcia, el martes a Alicante y el miércoles a un gran acto en Madrid, antes de reservar el jueves para el debate a cuatro y cerrar la campaña el viernes en Andalucía —entre Sevilla y Córdoba, en función de lo que indiquen los últimos trackings internos—.