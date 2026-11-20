Un debate electoral se prepara hasta el último detalle y sin dejar nada al azar: desde los tiempos del debate, la escenografía o los turnos de intervención.

Durante casi dos horas hubo intercambio de ideas, de mensajes y también otros mensajes de lenguaje corporal, miradas, gestos y movimientos que comunican más que algunos titulares.

El inicio del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya fue significativo al evidenciar la tirantez previa y desafección entre ambos líderes políticos, cuando se dieron un apretón de manos mecánico y frío, con escaso cruce de miradas directas y una marcada distancia emocional.

La escenografía —con sillas blancas y una mesa de 2,5 metros que dejaba visibles las piernas en determinados planos— permitió observar patrones corporales muy distintos. Algo que se evidenció cuando se sentaron y estuvieron 15 minutos esperando al inicio del debate sin cruzar mirada alguna, centrados en sus apuntes.

Entre los aspectos destacables estuvo la postura de Pedro Sánchez, que durante buena parte de las dos horas de retransmisión mantuvo un pie adelantado respecto al otro, un gesto asociado habitualmente en comunicación no verbal al impulso o predisposición a abandonar el espacio, y que coincidió con que fuera el primero en retirarse del escenario al concluir el encuentro. En 2023, fue Feijóo. Por su parte, el presidente del PP tenía los pies juntos, lo que indicaba más firmeza.

Además, Sánchez conservó una mayor verticalidad y rectitud en el tronco sin inclinarse hacia su rival, lo que proyectaba firmeza y contención, mientras que Feijóo mostraba ligeros desplazamientos posturales hacia adelante en momentos de réplica.

En los planos de reacción cuando hablaba el adversario, se percibió una sonrisa irónica o sarcástica en Feijóo en distintos pasajes, frente a un rostro de póquer muy trabajado y distante en Sánchez, que se podría interpretar como frialdad o desconexión calculada ante los ataques.

A medida que avanzaron los bloques temáticos —vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior—, el lenguaje de las manos de ambos reflejó el aumento de la fricción. En el bloque económico, ambos candidatos recurrieron a las manos en posición de cuchillo (palmas enfrentadas o cantos de la mano marcando el ritmo), un gesto cortante y asertivo compatible con la elevación del tono y la dureza del intercambio.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la elección del vestuario, que formó parte de la puesta en escena, con Feijóo luciendo traje azul institucional que siempre transmite estabilidad y confianza, que combinó con una corbata verde oscuro, interpretada como una elección calculada para transmitir sobriedad e incluso con varios guiños, a su futuro socio de Gobierno e incluso un apoyo a la monarquía ya que VERDE, además de un color, es el acrónimo de '¡Viva el Rey de España!'.

Por su parte, Pedro Sánchez eligió un traje color marrón topo con el que logró convertirse en viral, con una chaqueta que le quedaba corta de mangas, un pantalón de pernera demasiado amplia y corbata entre el tono rojo y el color buganvilla.

Entre todos los gestos hubo uno que también llamó la atención. Los tacones de la moderadora, María Casado, terminaron encima del atril, dejando un gesto más que revelador tras dos horas de intenso debate.