La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha llamado a declarar al cónsul de España en Tánger para conocer si cruzó la frontera el 28 de julio con el objetivo de alertar a las autoridades españolas de la invasión que se produciría dos días después.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada lo llama a declarar el próximo 26 de noviembre junto al exjefe de Gabinete del único imputado que hay en la causa: "Recibir declaración testifical al o a la Cónsul General de España en Tánger que estuviera en dicho cargo durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 y Gonzalo Sanz Ruiz, quien fuera el Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, señalándose para su práctica el día 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 y 11:00 horas de su mañana respectivamente".

La magistrada lo ha acordado de esta manera después de que la Fiscalía haya considerado "imprescindible" este testimonio tras las aseveraciones realizadas en sede judicial por varios testigos. Estos han apuntado a que el día 28 de julio se despejó un carril al cónsul para que cruzase la frontera, algo que han calificado como excepcional.

"Es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del Cónsul General de España en Tánger a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal de tal desplazamiento con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo", explica el teniente fiscal jefe, Jesús Alonso.

De esta forma, prevé un extenso interrogatorio acerca de este desplazamiento: "Resulta imprescindible conocer de forma directa si el o la Cónsul General de España en Tánger se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio; cuáles fueron los motivos de dicho desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia; si transmitió información, advertencias, comunicaciones valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos posteriormente acontecidos y que se investigan en este procedimiento".

Además, el Ministerio Público cree importante que esta declaración sea apoyada por el exjefe de Gabinete del Delegado de Gobierno, Gonzalo Sanz, que ya declaró en calidad de testigo en la Audiencia Nacional. A este le advierte que le preguntará "si tuvo conocimiento de la habilitación de un acceso especial en frontera para facilitar su entrada en Ceuta y el motivo de las conversaciones con el representante diplomático".

Asimismo, reclama saber si recibió información relativa a movimientos migratorios extraordinarios o a la posibilidad de una entrada masiva de personas desde Marruecos por parte del cónsul y si existe documentación material que sustente esta información. "La ampliación de esta declaración resulta necesaria para despejar una cuestión que ha surgido de manera sobrevenida a raíz de las últimas declaraciones testificales practicadas y que podría afectar directamente a la reconstrucción cronológica del conocimiento previo de los hechos por parte de las autoridades competentes", sentencia el escrito del Ministerio Fiscal.

Un testigo policial declaró como testigo que el cónsul español en Tánger entró en Ceuta el 28 de julio, dos días antes de la entrada masiva, utilizando un carril extraordinario habilitado por orden policial. Aseguró que se trataba de algo excepcional y que se rumoreaba por los puestos fronterizos que fue para alertar de una posible entrada masiva de inmigrantes.