Uno de los momentos más reveladores del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en esta campaña para las generales del 29 de noviembre llegó en el bloque dedicado a la corrupción y la "regeneración democrática". El líder del PP lanzó al presidente del Gobierno una batería de preguntas breves para preguntar sí o no que acabaron descolocando a Sánchez, afanado en todo el cara a cara en mantener una pose calmada y comedida.

"¿Amañó usted votos en las primarias de su partido?", arrancó Feijóo. "¿De dónde salió el dinero de la campaña? ¿Recibió dinero de alguna donación proveniente de la prostitución?", continuó el líder del PP, a lo que el socialista contestó "no, en absoluto".

"Prometió hacer públicos los donantes del PSOE. ¿Por qué no lo hace?", señaló Feijóo. "Está en manos de la justicia", contestó Sánchez. "Ah, usted lo ha dicho", contestó el líder del PP entre risas del presidente.

Llamativamente, un silencio recibió la siguiente pregunta de Feijóo: "¿Quién le pagó las primarias?". "No contesta", constató el líder del PP.

🇪🇸 | Sánchez se queda en blanco cuando Feijóo le pregunta quién le pagó las primarias con las que llegó a liderar el PSOE. pic.twitter.com/WZJjzKY7pD — HerQles (@herqles_es) November 19, 2026

Feijóo, frente a las quejas de Sánchez, que volvió a presentarse como víctima con su familia de una conjura en su contra, proclamó que "no hay lawfare". "A usted le investigan los juzgados de Madrid, de Badajoz, de Tenerife, de Teruel, la Fiscalía europea, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo… ¿cree que todo esto, incluida la fiscalía europea, es lawfare? No es una conspiración, es que ustedes han delinquido mucho", resumió el candidato popular.

Durante el bloque, Feijóo atacó con dureza a Sánchez y llegó a decir que "ha hecho todo tipo de guarradas" desde el Gobierno. Sánchez, mientras, arrancó su turno "pidiendo perdón" por los casos de corrupción que haya podido "sufrir" el PSOE o su Ejecutivo y rechazando "lecciones" del Partido Popular porque tiene "30 causas abiertas".

Sin piedad, Feijóo arremetió con cada una de las causas abiertas destacando que solo 18 días después de llegar a Moncloa con una moción de censura el Ministerio de Transportes hizo un contrato que está investigándose. "Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y vendían o compraban las mascarillas con comisiones", afirmó, para añadir que incluso hasta los jubilados en su partido "son presuntos corruptos", en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. Ha sido un bochorno todo esto. Fíjese una cosa, a mí me daría vergüenza si fuese usted. Usted ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado", denunció el presidente del PP. Además, ha dicho que pagar prostitutas "con dinero público" no lo había hecho "ningún Gobierno en España".

Sánchez se defendió alegando que son "gente limpia" e "íntegra", subrayando que cuando han tenido casos de corrupción han actuado "con total contundencia" y han expulsado a los afectados.

A renglón seguido, Sánchez dijo que quería exponer dos "verdades irrefutables": "La primera de ellas es que el mío es uno de los Gobiernos más limpios de la historia de la democracia; y en segundo lugar, que no voy a aceptar lecciones del partido más corrupto de la historia", en alusión al PP.

Sánchez contraatacó alegando que "la sede central del Partido Popular se financió con dinero en B" y añadió que "los presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar acumularon 15 ministros o imputados o condenados". Y volvió a mencionar a Ayuso al mencionar la salida de Pablo Casado. "Con usted al frente del PP acumulan 30 causas abiertas, 150 cargos vinculados con casos de corrupción, casos ante los cuales usted no ha dicho ni hecho absolutamente nada", espetó Sánchez, que intentó zafarse de la retahíla de escándalos recurriendo al "y tú más".