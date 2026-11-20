"Un Sánchez vapuleado, noqueado y con mucha propaganda". Así han resumido los tertulianos de La Noche de Cuesta sus impresiones tras el cara a cara electoral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrado este jueves, a diez días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

esRadio ha dedicado una edición especial de su programa La Noche de Cuesta a analizar el enfrentamiento entre ambos candidatos, repasando los momentos más destacados, las principales intervenciones y las consecuencias políticas del debate. El espacio, dirigido y presentado por Carlos Cuesta, ha contado con la participación de Sandra León, Miguel Ángel Pérez, Luis Fernando Quintero y Fran Carrillo, que han ofrecido sus opiniones y sensaciones sobre la actuación de Sánchez y Feijóo en la recta final de la campaña electoral.

Para el presentador de La Noche de Cuesta no ha habido ningún tipo de duda sobre el vencedor del debate: "Feijóo se lo ha zampado a datos, Sánchez estaba como un muñeco de madera. Dice este caradura que hemos bajado la deuda privada y es porque nadie está comprando pisos porque no pueden". Cuesta ha criticado que el presidente del Gobierno haya utilizado a Isabel Díaz Ayuso para atacar a Feijóo.

Qué le preguntaría yo a Sánchez en un debate cara a cara pic.twitter.com/LDuGGIpzWA — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) November 19, 2026

Las valoraciones de los tertulianos de La Noche de Cuesta han coincidido en destacar las dificultades de Pedro Sánchez durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Miguel Ángel Pérez ha descrito a un presidente del Gobierno "desorientado, acorralado" y que parecía que "no estaba preparado para el debate". En la misma línea, ha asegurado que Feijóo "le ha vapuleado con la pregunta de las primarias y toda la demás corrupción".

Sandra León, por su parte, ha destacado la actitud de equidistancia del líder socialista durante el debate, asegurando que "Sánchez no ha querido entrar al trapo en casi ningún tema". Una valoración que se suma a las críticas expresadas durante el programa, donde también se ha visto a "un Sánchez noqueado y con mucha propaganda".

Por su parte, Fran Carrillo, otro de los tertulianos, ha resumido el resultado del enfrentamiento con un contundente "5-0 y Sánchez teniendo que pasar por debajo de la mesa", mientras que Luis Fernando Quintero ha señalado que el presidente "viene de baños, masajes y le ha pillado desencajado de su burbuja".