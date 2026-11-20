El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no solo ha dejado enfrentamientos políticos y reproches sobre la gestión del Gobierno. También ha provocado una avalancha de memes en las redes sociales, donde muchos usuarios han dado por vencedor al líder del PP. Uno de los aspectos más comentados ha sido el cambio físico de ambos candidatos, destacando el aspecto más envejecido y demacrado de Sánchez y la falta de gafas de Feijóo.

Increíble que sólo hayan pasado 3 años. Flipas con el envejecimiento de los dos.#CaraACara26 pic.twitter.com/4rayZM4yTi — Iván (@IvaanBlanco26) November 19, 2026

Las bromas sobre el resultado del enfrentamiento tampoco han tardado en llegar. Uno de los memes resume el debate con una imagen de Sánchez en calzoncillos acompañada del mensaje "Más o menos ha sido así". Otro va más allá y plantea un marcador final de 0-5, con Feijóo representado como un boxeador victorioso, arropado por la bandera de España.

Más o menos ha sido así. pic.twitter.com/mzHamRK2iy — Dios (@diostuitero) November 19, 2026

Las intervenciones de ambos también han servido de inspiración para las publicaciones más compartidas. Una de ellas recupera una de las frases de Feijóo durante el debate: "Menos hablar de Trump y más hablar de trenes", para acompañarla de una imagen de un teclado en el que aparecen las palabras "Ayuso", "Madrid", "fango", "bulos" o "Trump", junto al comentario: "Se le ha roto el teclado a Sánchez".

Feijóo: "Menos hablar de Trump y más hablar de trenes". Se le ha roto el teclado a Snchz.#CaraACara26 pic.twitter.com/sRhMOaxQzS — Percival Manglano (@pmanglano) November 19, 2026

Otro de los montajes muestra a Feijóo sujetando a Sánchez con una correa bajo el título "Domando al perro", mientras que otro utiliza la imagen de un mono completamente derrotado para ilustrar cómo habría terminado el presidente del Gobierno el cara a cara.

El aburrimiento que, según algunos usuarios, provocaban las intervenciones del presidente también ha tenido su espacio. "Acaba de empezar el #CaraACara26 y ya estoy así de escuchar las mentiras de Pedro Sánchez", dice uno de los mensajes que acompaña un vídeo de una mujer quedándose dormida. En otro mensaje, un usuario aparece lanzando una zapatilla contra el televisor cada vez que Sánchez sale en pantalla.

Acaba de empezar el #CaraACara26 y ya estoy así de escuchar las mentiras de Pedro Sánchez pic.twitter.com/QJYdD5r57Z — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnnA) November 19, 2026

La avalancha de memes ha llegado incluso a recurrir a referencias históricas. Una de las publicaciones muestra el mensaje "¡Sánchez ha muerto!", en una imagen que imita el anuncio de la muerte de Francisco Franco.

Otro de los montajes muestra a Sánchez durante el debate rodeado de varias figuras vinculadas al PSOE que han sido imputadas, investigadas o han abandonado sus responsabilidades políticas. Entre ellas aparecen el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y el hermano del presidente, David Sánchez. La imagen ironiza sobre los casos judiciales que han salpicado al entorno del jefe del Ejecutivo y que han centrado buena parte de los reproches de Feijóo durante el cara a cara.

La figura de Carles Puigdemont también ha tenido su espacio en los memes del cara a cara. Una imagen de Sánchez, Feijóo y la moderadora María Casado muestra al expresidente catalán situado detrás de los tres, acompañada del mensaje "¡Qué fuerte!", en una alusión irónica al papel de Puigdemont en la legislatura.

También ha circulado una fotografía en la que aparece Pedro Sánchez leyendo unos apuntes escritos en árabe durante el debate.

Pidro revisando sus notas pic.twitter.com/aLyXsx9bRH — Xavi Torrent (@Xtorrent4) November 19, 2026

La imagen se ha difundido con ironía sobre el papel de Marruecos en la gestión de la invasión de Ceuta, una cuestión que Feijóo también le ha reprochado al presidente durante el bloque dedicado a migración.