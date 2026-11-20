Mujeres Caballas se manifiesta este sábado, 21 de noviembre, en Ceuta. Ha pasado casi un mes desde que se plantaran frente al Congreso de los Diputados para denunciar el abandono del Gobierno y exigir medidas frente a la invasión de ilegales que padecen desde finales de julio. "No vemos soluciones. Seguimos esperando respuestas concretas, pero no se dan", explica la portavoz del movimiento —Maxi Lacasa— en declaraciones a Libertad Digital.

🏳️🏴❤️‍🩹A las 12:00 iniciaremos la manifestación, que nos llevará de Murallas Reales a Plaza de los Reyes. Allí disfrutaremos de un baile de las cuatro culturas. Después en la plaza Nelson Mandela, nos espera un evento gastronómico con paella Y montaditos amenizado por un gran DJ pic.twitter.com/1qwjiL9UjT — Mujeres Caballas (@MujeresCaballas) November 19, 2026

El Ejecutivo de Pedro Sánchez —denuncian— llega tarde a todo. No hay más que ver lo que está ocurriendo en la frontera, aún precaria e indefensa. Tres meses después de la entrada irregular de alrededor de 100.000 inmigrantes a la ciudad autónoma, anunció que el 17 de noviembre se iniciarían las obras para la ampliación de los espigones. Pero un día más tarde de la fecha marcada el barco que se encargaría de los primeros trabajos —alegó la Delegación del Gobierno en Ceuta— aún estaba recogiendo materiales en Algeciras.

"La gente necesita ver resultados", asevera Lacasa. De momento lo único que han constatado es que "se ha reducido el despliegue extraordinario mientras siguen las necesidades de seguridad y los profesionales llevan tiempo alertando de la presión que soporta la sanidad, la justicia, los servicios sociales y otros servicios públicos, con plantillas que de por sí, antes de ese 30 de julio, ya arrastraban carencias".

El desmantelamiento de algunos de los campamentos que acogían a los inmigrantes invasores que permanecían en Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio no fue más que un parche. "El problema no ha hecho más que dispersarse", señala la portavoz de Mujeres Caballas. Como venimos denunciando en este periódico, los ilegales ahora están repartidos por la ciudad. De hecho, "se ven hasta en el centro, una zona donde antes no se veían tanto".

La organización ha recopilado imágenes de los irregulares durmiendo en repechos ubicados cerca de los acantilados, en las calles, junto a los centros de salud y debajo de las ventanas, cuando no se cuelan en los portales. "No es digno que estas personas estén en esas condiciones. Y al mismo tiempo es insostenible para una ciudad como Ceuta", destaca Lacasa. "La situación desborda nuestra capacidad".

Y lo peor es que no se ha cortado el flujo de inmigrantes que siguen llegando cada día a sus costas. "Siguen entrando a nado, siguen entrando en embarcaciones. Están pasando, no se ha hecho nada. No vemos avances claros, solo parches", insiste. "Un decreto ley para solventar esto debía haber salido en su momento con la misma predisposición que el de la vivienda. Ceuta está muy cansada", asevera.

"Está muy cansada de escuchar a políticos como Ángel Víctor Torres decir que ya está prácticamente recuperada la normalidad, cosa que es absolutamente mentira. Es muy fácil hablar desde fuera, pero los que vivimos aquí sabemos que eso no es verdad. De los miles de ilegales que se han afiliado, no ha salido ninguno por el procedimiento de expulsión. Ninguno. Entretanto, siguen entrando en viviendas, siguen robando, siguen las agresiones sexuales y las miradas incómodas".

Esa es la fotografía que nos dejan Mujeres Caballas para animar a ceutíes y peninsulares a participar en la marcha convocada en la ciudad autónoma para este sábado a las doce del mediodía —las once en las Islas Canarias, que realizará su propia manifestación de forma simultánea en El Hierro— y que partirá de las Murallas Reales con destino a la Plaza de los Reyes "por una España unida".

Con el apoyo de Libertad Digital y esRadio

"La isla de El Hierro ha tenido una invasión como la de Ceuta, con más invasores que habitantes", ha subrayado el director de Es la Mañana en esRadio Federico Jiménez Losantos. "Hay que ir a la manifestación y seguir apoyando a Mujeres Caballas", ha advertido. "Esta es una historia a largo plazo y Ceuta se ha convertido en el bastión de defensa de toda España".

"Me encantaría ver que las calles de Ceuta se llenan de gente", ha señalado el comunicador Luis Herrero —al frente del programa En Casa de Herrero de la emisora de Libertad Digital—, "para defender una causa con la que estamos comprometidos muchos ciudadanos". "En Madrid, muchos les demostraron ya su cariño. Ahora toca demostrar que uno es profeta en su tierra. Caballas, llenad las calles", ha animado.

"Hay que defender que España es Ceuta, que Ceuta es España, que el que ha entrado ilegalmente se tiene que largar y que aquello tiene que volver a ser la maravillosa ciudad que siempre ha sido", ha aseverado —por su parte— el periodista Carlos Cuesta, que dirige el programa La Noche de Cuesta en esRadio y es adjunto a la Dirección del Grupo Libertad Digital.